Sean O’Malley offre un aperçu du camp d’entraînement de l’UFC 248 pour un prix

Sean O’Malley cherche à tirer profit de son retour dans l’Octogone de plusieurs manières.

O’Malley, qui se bat pour la première fois en plus de deux ans le week-end prochain à l’UFC 248 contre Jose Alberto Quinonez, ouvre son camp d’entraînement d’avant-combat à tous ses fans cherchant à dépenser quelques dollars supplémentaires.

Pour seulement 5 $, les fans de combat pourront voir toutes les actions en coulisses alors qu’O’Malley se prépare pour son retour tant attendu. Cela se fera par le biais de la nouvelle plate-forme axée sur le contenu, Taki, et donnera accès à un documentaire abrégé en quatre parties, selon une récente annonce de la société de gestion d’O’Malley, Ruby Sports and Entertainment (h / t MMA Fighting).

“Cela montrera où en est mon poids, ce que je mange, à quoi ressemble mon emploi du temps pour les prochains jours et comment je me sens mentalement de retourner dans l’Octogone”, a déclaré O’Malley dans le communiqué. “Après mon combat, je vais le décomposer et le passer en revue avec vous les gars et répondre à vos questions.

«Taki a été un excellent moyen de découvrir ce que vous voulez savoir et d’interagir en tête-à-tête avec mes fans. J’ai hâte de faire de nouvelles choses plus créatives avec Taki pour interagir avec mes fans. »

Outre les coulisses du camp de combat UFC 248 d’O’Malley, un fan pourra recevoir des gants d’entraînement «portés et signés» pour le très bas prix de 250 $. Le même fan aura également accès au documentaire en quatre parties sur Taki, qui a été lancé plus tôt cette semaine.

Bien qu’il puisse sembler un peu collant (sans jeu de mots) pour O’Malley de facturer à ses fans un droit d’entrée dans son camp UFC 248, vous ne pouvez pas blâmer le jeune combattant pour avoir tenté d’interagir avec ses partisans sur un 1 contre 1. 1 base et monétiser sa propre préparation d’avant-combat. Ce n’est pas non plus la première fois que «Sugar» se promeut avant un événement majeur alors que le joueur invaincu de 25 ans a poussé sa variété de marijuana personnalisée avant son combat avec Andre Soukhamthath à l’UFC 222 en 2018.

L’UFC 248 aura lieu le 7 mars en direct sur ESPN + PPV depuis l’intérieur de la T-Mobile Arena à Las Vegas, Nevada, avec un combat pour le titre de poids moyen entre le champion actuel Israel Adesanya et le concurrent éternel Yoel Romero servant d’événement principal.

