Sean O’Malley révèle des difficultés financières subies en tentant de blanchir son nom

Un espoir invaincu de poids coq Sean O’Malley a récemment dévoilé ses difficultés financières causées par son récent enchevêtrement avec l’Agence américaine antidopage.

À l’UFC 248 à Las Vegas, «Sugar» Sean sera de retour pour combattre Jose Alberto Quinonez. Ce sera la première fois qu’il met les pieds dans l’Octogone pour se battre en près de deux ans.

Son dernier combat a eu lieu en mars 2018, lorsqu’il a subi une blessure à la jambe pour battre André Soukhamthath par décision unanime. Sa longue pause peut être attribuée à une débâcle de dépistage de drogues.

À l’origine, il a été testé positif pour des traces d’Ostarine en octobre 2018, ce qui l’a forcé à se retirer de son combat UFC 229 contre Quinonez. Il a reçu une suspension de six mois pour l’échec du test, qui a finalement été attribuée à un supplément contaminé.

Malheureusement, les difficultés ne se sont pas terminées là pour O’Malley. En mai 2019, il a de nouveau été testé positif pour Ostarine. Il a été contraint de se retirer de son combat prévu pour l’UFC 239 contre Marlon “Chito” Vera.

L’Agence antidopage des États-Unis (USADA) a conclu que le résultat positif du test était le résultat de son ingestion précédente d’Ostarine à partir d’un supplément contaminé. En conséquence, ils ont décidé de ne pas le suspendre, mais la Commission sportive d’État du Nevada (NSAC) a accordé une suspension temporaire.

En plus de cela, Sugar Sean a dû subir une chirurgie de la hanche qui a repoussé son retour encore plus loin.

Maintenant, O’Malley est libre de revenir à ce qu’il fait le mieux, mais les difficultés financières n’ont pas été faciles pour le combattant des poids coq.

“Je veux dire, combien coûte un avocat pendant un an et demi?” O’Malley a expliqué à The Athletic les frais qu’il avait engagés au cours de cette épreuve. «Et chaque supplément coûte 1 000 $ à tester. Nous avons testé environ 20 suppléments. Donc je ne sais pas. Un putain de numéro fou. Quelque chose de stupide qui n’a pas nécessairement payé. “

Sean O’Malley a tenté de se débarrasser de la débâcle des suppléments contaminés, mais il est clair que la bataille en cours a mis à rude épreuve le jeune de 25 ans. Espérons qu’il reviendra sur la bonne voie sur la carte préliminaire de l’UFC 248.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/6/2020.