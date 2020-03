Sean O’Malley revient sur les récents hauts et bas avant l’UFC 248

LAS VEGAS – Sean O’Malley a connu des hauts et des bas au cours des deux dernières années.

Grâce à de multiples problèmes avec l’Agence américaine antidopage, O’Malley (10-0 MMA, 2-0 UFC) n’a pas concouru à l’intérieur de la cage depuis près de deux ans.

Jeudi, lors d’une journée médiatique avant le combat contre l’UFC 248, O’Malley a déclaré que le combat n’était pas difficile, mais il reconnaît que sa vie aurait pu être bien pire.

“Il y a eu des hauts et des bas”, a déclaré O’Malley à MMA Junkie. «La plupart du temps, les baisses ont eu lieu juste après l’appel téléphonique disant« Hé, vous vous êtes fait retirer ». Mais il y avait surtout des hauts. Ma vie est toujours bonne. J’ai toujours une douche chaude. J’ai encore de quoi manger. J’ai encore une maison pour dormir. Il n’y a pas grand-chose dont je pourrais me plaindre à part que je ne pouvais pas me battre. Je veux dire, c’était (c’était) un gros problème, mais ce n’était pas si grave. Cela dépend de la perspective avec laquelle vous le regardez. »

O’Malley attribue aux gens autour de lui le renforcement de sa tentative d’attitude positive. Pendant le temps où il n’était pas autorisé à se battre, O’Malley a déclaré qu’il avait réussi à garder le même régiment. Il pense que son amélioration sera évidente samedi contre Jose Quinonez.

“(Je suis) resté avec les mêmes personnes qui ont été avec moi”, a déclaré O’Malley. «Je suis resté au gymnase pour m’entraîner. Mon style de vie n’a pas changé du tout. Je fais la même chose. Je vais à la gym. Je suis entrain de m’entrainer. J’ai des relations saines avec mes entraîneurs, mes amis (et) ma fille. Nous gardons simplement ces éléments simples et sains. Cela rend la vie agréable.

“… Le Suga Show 2.0: J’ai l’impression que c’est assez précis. J’ai l’impression d’avoir vraiment évolué ma force et mon conditionnement en travaillant avec Brandon Harris, et en travaillant avec Augusto Mendes et tous mes partenaires d’entraînement au MMA Lab. J’ai l’impression d’avoir vraiment évolué. “

L’UFC 248 n’est pas la première fois que O’Malley et Quinonez (8-3 MMA, 5-2 UFC) se battent. Les deux ont été réservés pour l’UFC 229 en octobre 2018, mais le combat a été annulé à la suite de l’un des échecs du test USADA d’O’Malley.

Ayant terminé un deuxième camp d’entraînement pour Quinonez, O’Malley pense qu’il sait à quoi s’attendre du poids coq mexicain. O’Malley est confiant qu’il fera le travail.

“J’ai l’impression que je vais sortir et être plus rapide qu’il ne l’attend”, a déclaré O’Malley. “Il peut regarder mes vidéos et dire:” OK, il est assez rapide. ” C’est effrayant. Si quelqu’un vous frappe avec quelque chose et que vous ne savez pas avec quoi il vous frappe ou comment il vous frappe, c’est une personne effrayante à affronter.

«Je pense que je vais le frapper beaucoup. Cela va lui donner cette anxiété et le faire tirer pour un démontage (explétif) (et) lui faire lancer une main droite (explétive). Lorsque nous entrons dans des combinaisons brouillées, il arrive avec le menton relevé. Je suis trop précis et trop rapide. Plus il fait d’erreurs, ce n’est pas bon pour lui – et il fait des erreurs. »

L’UFC 248 aura lieu samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

Découvrez l’intégralité de l’interview d’avant-combat de MMA Junkie avec O’Malley dans la vidéo ci-dessus.

