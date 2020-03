Sean O’Malley se battra rapidement après la victoire de TKO

Le président de l’UFC, Dana White, a déclaré que Sean O’Malley, espoir des poids coq, se battrait rapidement après sa victoire au premier tour à l’UFC 248.

O’Malley n’avait pas combattu depuis deux ans en raison d’une mise à pied provoquée par l’USADA. Mais il avait l’air incroyable à l’UFC 248, car il n’avait même pas besoin d’un tour complet pour envoyer Jose Quinonez avec un KO rapide au premier tour. O’Malley a reçu un bonus de 50 000 $ pour son excellente performance, et l’UFC va essayer de le remettre dans la cage dès que possible.

S’adressant à Aaron Bronsteter de TSN après l’événement, White a confirmé que la promotion espère réserver O’Malley dans un combat rapide.

«Ouais, il avait l’air incroyable après une mise à pied. Vous savez, quand vous pensez à la façon dont il a eu le temps de guérir, il a subi une petite intervention chirurgicale quand il était sorti, a travaillé sur les choses. Il a l’air vraiment bien et je suis impatient de le faire revenir rapidement “, a déclaré White.

La victoire sur Quinonez a amélioré le record du MMA d’O’Malley à un score parfait de 11-0, qui comprend une marque de 3-0 à l’intérieur de l’UFC. Après avoir vaincu Terrion Ware et Andre Soukhamthath par des décisions lors de ses deux premiers combats à l’UFC, O’Malley est finalement retourné au destroyer que nous avons tous vu sur la série Contender en 2017 lorsqu’il a vicieusement terminé Quinonez.

Compte tenu de sa popularité, l’UFC pourrait très bien choisir d’associer O’Malley à un poids coq parmi les 15 premiers pour son prochain combat. À seulement 25 ans, O’Malley est l’un des jeunes les plus prometteurs de l’UFC dans n’importe quelle catégorie de poids en ce moment, et l’UFC pourrait très bien avoir une superstar potentielle entre ses mains. Cherchez le poids coq à combattre sur une carte dans les trois ou quatre prochains mois, et j’espère qu’il aura trois combats cette année.

Qui voulez-vous que Sean O’Malley affronte ensuite après sa performance à l’UFC 248?