Sean O’Malley sélectif au milieu de nombreuses légendes: «Je recherche des combats intelligents»

Il n’est revenu que récemment dans l’octogone après deux ans en marge, mais Sean O’Malley est clairement l’un des noms les plus recherchés dans la division des poids coq de l’UFC.

Après avoir terminé Jose Quinonez avec un coup de tête dévastateur à l’UFC 248, “Sugar” a attiré beaucoup d’attention de ses compatriotes combattants de 135 livres, dont Brian Kelleher et Merab Dvalishvili, qui ont tous deux appelé à une confrontation avec le talent invaincu.

Certaines personnes s’offusquent d’être un homme recherché, BO’Malley a eu beaucoup de temps pour s’y habituer, même s’il ne participe pas activement à la compétition.

“J’ai été appelé par neuf gars quand j’étais absent pendant deux ans”, a déclaré O’Malley au podcast Eurobash de MMA Fighting. «Certains d’entre eux vont m’aider dans ma carrière; combattre quelqu’un comme Brian Kelleher ne fera pas grand-chose. Je pense qu’il a 10-5 ou quelque chose comme ça. Il a l’air de fumer des cigarettes – il ne fera rien pour ma carrière. Je suis définitivement à la recherche de combats intelligents – des gens qui vont m’élever. J’entre et fume [Kelleher], ils diront: “Cool, ce gamin craint.” Il est inutile de parler de gars comme ça. “

O’Malley a comparé sa situation actuelle à celle de Conor McGregor lors de sa première apparition en tant que force à 145 livres. Il doute qu’il continuera à attirer le même genre d’attention que plus d’adversaires tombent.

“C’est bien d’être appelé par un tas de gens”, a-t-il déclaré. «Conor … a été appelé par tout le monde. Je pense que plus je me bats, moins je vais être appelé, [because people will] reconnaître à quel point je suis dangereux.

“En ce moment, les gens pensent toujours:” Je vais le faire tomber et ce sera la fin du combat. “Ce ne sera pas la fin du combat – je vais étouffer quelqu’un s’ils me font tomber. Je m’entraîne au jiu-jitsu plus que je ne fais quoi que ce soit. Le Jiu-jitsu est à peu près ma vie; J’adore le jiu-jitsu, [and] Je l’entraîne tout le temps. Je m’entraîne avec de très bonnes personnes, mais je n’ai pas trop à le montrer. “

Avec tout ce qui est actuellement au point mort en raison de la pandémie de coronavirus, O’Malley reste concentré sur l’amélioration de lui-même plutôt que sur sa prochaine décision.

“Quand nous serons dans environ deux mois, nous parlerons à l’UFC et nous trouverons des adversaires”, a-t-il déclaré. «Si nous avions un adversaire en ce moment, il pourrait se casser le bras. Pour moi, il s’agit de s’améliorer en ce moment – ce n’est pas de savoir qui nous devons combattre ensuite. »

Écoutez la première apparition de Sean O’Malley sur Eurobash. Cela commence à 47h30.