Sean O’Malley vs Jose Quinonez se prépare pour l'UFC 247 le 8 février à Houston

Sean O 'Malley est enfin prêt à faire son retour tant attendu, car il a été appelé à jeter les mains contre Jose Quinonez lors du prochain événement UFC 247 à la carte (PPV) le 8 février 2020 à Houston , Texas.

Les deux hommes devaient initialement se jeter à l'UFC 229 en octobre 2018 avant que le combat ne soit abandonné après que Sean a été signalé par l'Agence américaine antidopage (USADA) pour avoir été testé positif à Ostarine.

Après avoir purgé sa suspension de six mois en raison d'un supplément contaminé, O’Malley a ensuite été réservé pour faire face à Marlon Vera à l'UFC 239, mais a de nouveau été retiré du combat après avoir échoué à un autre test de l'USADA, également pour Ostarine. Heureusement pour Sean, il a été débarrassé de tout acte répréhensible car il a été jugé qu'il avait encore des traces de la dose initiale.

À 10-0, "Sugar" est entré dans l'UFC avec beaucoup de battage médiatique après avoir réussi son chemin via la série Contender Series (DWCS) de Dana White. Cela dit, il n'a pu participer qu'à deux reprises depuis 2017, battant Terrion Ware et Andre Soukhamthath.

Quant à Quinonez, il a une fiche de 5-1 au cours de ses six derniers combats à l'UFC, et a été vu récemment en train de vaincre Carlos Huachin lors de l'UFC Fight Night 159 plus tôt cette année. Une victoire sur Sean sera sa plus grosse victoire à ce jour et contribuera à gravir les échelons des poids coq.

L'UFC 247 sera titré par un combat pour le titre des poids lourds légers alors que le champion de la division, Jon Jones, défend sa sangle contre Dominick Reyes. De plus, la championne féminine de poids mouche de l'UFC, Valentina Shevchenko, défendra sa ceinture contre Katlyn Chookagian, tandis que Derrick Lewis et Ilir Latifi s'affronteront en poids lourd.

