Selon Jon Novitzky, Jon Jones est l’athlète le plus testé dans tous les sports

Le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, était l’athlète le plus testé dans tous les sports en 2019 selon le directeur de l’UFC, Jeff Novitzky.

Jones a été testé 42 fois en 2019 par l’USADA, la Nevada State Athletic Commission et la California State Athletic Commission combinées. Selon Novitzky, le vice-président senior de la santé et de la performance des athlètes de l’UFC, c’est le plus grand nombre de tests de dépistage de drogue en un an pour un athlète en particulier qu’il ait jamais vu au cours de ses 20 années d’expérience dans l’espace.

Voir ce que Novitzky a écrit sur Jones ci-dessous sur son Twitter.

En 2019, @JonnyBones a fait l’objet de 42 tests de dépistage sans préavis par 3 entités distinctes (USADA, CSAC et NSAC). Au cours de mes 20 années d’expérience dans le monde antidopage, il s’agit du plus grand volume de tests annuels que j’ai jamais vu sur un athlète, dans n’importe quel sport.

– Jeff Novitzky (@JeffNovitzkyUFC) 3 février 2020

Le fait que Jones soit testé si lourdement est logique compte tenu de tous les problèmes passés rencontrés avec l’USADA et différentes commissions sportives. Donc, par rapport au reste des combattants de l’UFC, il est logique que Jones doive passer plus de tests de dépistage de drogue que le reste de la liste du point de vue des régulateurs.

Le fait que Jones soit, selon Novitzky, l’athlète le plus testé qu’il ait jamais vu dans les sports professionnels est peut-être surprenant compte tenu du nombre de sports et du nombre d’athlètes dans le monde. Mais compte tenu du fait que l’USADA et les commissions d’athlétisme des États ont eu tellement de démêlés avec Jones dans le passé, ce n’est peut-être pas si choquant après tout.

Ce samedi soir à l’UFC 247 à Houston, Texas, Jones met le titre des poids lourds légers de l’UFC sur la ligne quand il affronte Dominick Reyes invaincu dans ce qui devrait être un combat fantastique entre deux des meilleurs 205lbers que le sport ait jamais vus. Le co-événement principal voit Valentina Shevchenko défendre la ceinture de poids mouche des femmes de l’UFC contre Katlyn Chookagian.

