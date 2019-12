Sergio Moraes parmi 11 combattants éliminés par l'UFC

L'UFC a supprimé 11 autres combattants de sa liste, y compris le populaire poids welter brésilien Sergio Moraes, dans la dernière tentative de réduire sa liste de talents.

Le mois dernier, l'UFC a supprimé 12 combattants de sa liste, y compris Curtis Millender, un poids welter très apprécié, et la purge se poursuit aujourd'hui avec l'annonce que 11 autres ont été purgés de la liste. Nolan King de MMAjunkie.com a confirmé les coupures suivantes.

Sergio Moraes (8-5-1 UFC)

De loin le combattant le plus populaire et le plus remarquable à être publié sur cette liste, Moraes a participé à la première saison de TUF Brésil en 2012 et a été un aliment de base de la division des poids welters pendant les huit dernières années. Il a battu Tim Means, Ben Saunders, Davi Ramos, Zak Ottow, Omari Akhmedov, Mickael Lebout, Neil Magny et Renee Forte à l'UFC. Ses pertes sont survenues contre James Krause, Warlley Alves, Anthony Rocco Martin, Kamaru Usman et Cezar Ferreira, avec un match nul contre Luan Chagas. Il a maintenant 37 ans et peut choisir de prendre sa retraite. Mais s'il reste, il pourrait retourner à Bellator, où il a concouru en 2009.

Zak Otttow (4-4 UFC)

Ottow a vaincu Dwight Grant, Mike Pyle, Kiichi Kunimoto et Josh Burkman, avec des pertes face à Alex Morono, Sage Northcutt, Li Jingliang et Sergio Moraes. Il est un combattant solide et aurait du sens dans l'un ou l'autre des Bellator du PFL.

Allen Crowder (1-2 UFC)

Crowder a perdu par KO à la fois contre Jairzinho Rozenstruik et Justin Willis, avec sa seule victoire via DQ sur Greg Hardy. Cole Shelton ici à BJPenn.com a précédemment rapporté que Crowder avait décidé de se retirer du jeu et que l'UFC l'avait mutuellement libéré.

Lauren Mueller (1-3 UFC)

Mueller a remporté ses débuts à l'UFC contre Shana Dobson avant de laisser tomber les combats contre JJ Aldrich, Poliana Botelho et Yu Wanan. Elle pourrait ensuite se diriger vers l'Invicta FC.

Jason Gonzalez (1-3 UFC)

Gonzalez a perdu contre Jim Miller, Drew Dober et Gregor Gillespie, avec sa seule victoire à l'UFC contre JC Cottrell. Il s'est perdu dans le shuffle de la division légère UFC empilée et a été coupé.

Darrell Horcher (1-3 UFC)

Horcher a perdu contre Khabib Nurmagomedov, Scott Holtzman et Roosevelt Roberts, avec sa seule victoire à l'UFC contre Devin Powell par décision partagée.

Kurt Holobaugh (0-4 UFC)

Dans le deuxième relais de Holobaugh à l'UFC, il a perdu contre Raoni Barcelos, Shane Burgos et Thiago Moises. Il a également perdu contre Steven Siler lors de son premier relais à l'UFC. Bien que sa compétition ait été féroce, il n'a tout simplement pas fait le travail.

Saumon de Boston (0-2 UFC)

Le saumon a été éliminé par Randy Costa et Khalid Taha au premier tour. Malgré sa position en tant qu'ancien espoir, il n'a tout simplement pas été à la hauteur du battage médiatique de l'UFC.

Te Edwards (0-2 UFC)

Edwards a perdu face à Don Madge et Dennis Bermudez et l'UFC n'a évidemment pas vu assez de lui pour le garder plus longtemps.

Rostem Akman (0-2 UFC)

Akman a fait ses débuts à l'UFC plus tôt cette année et a perdu une décision proche de Sergey Khandozkho avant de laisser tomber une autre décision à Jake Matthews. Aucun combat n'a été particulièrement mémorable et l'UFC a décidé de le libérer.

Allan Zuniga (0-1 UFC)

Le seul combat de Zuniga contre l'UFC a été une perte de décision majoritaire pour John Gunther en juillet 2018. En tout cas, c'est incroyable qu'il ait duré aussi longtemps sur la liste.

Que pensez-vous des dernières coupures de l'alignement de l'UFC?