Sergio Pettis avoue avoir été “stressé” sur le chemin de ses débuts avec Bellator

Il est difficile de penser que quelqu’un qui est déjà considéré comme un vétéran du MMA comme Sergio Pettis pourrait être nerveux ou stressé face à ses débuts avec Bellator.

Après son départ de l’UFC, Pettis a signé pour Bellator et a fait ses débuts au Bellator 238 samedi dernier, où il a réussi à remporter une victoire importante pour sa carrière.

Le combattant expérimenté de 26 ans a déclaré qu’il se sentait très pressé par l’attente de ses débuts.

«J’étais vraiment très stressé. J’ai essayé de rester calme en tout temps, mais j’étais très stressée, très nerveuse. Une nouvelle configuration. ”

«Même la marche était différente. J’étais très habitué à marcher avec mon coin tout en me parlant, mais ils sont allés à la cage et c’était comme, “Merde, je suis seul.” C’était très différent, mais amusant. Ce fut une très bonne nuit, je suis très heureux. »

Malgré le stress, Sergio Pettis dit que l’expérience a été positive

«C’était totalement différent de ce à quoi j’étais habitué. J’ai été à l’UFC pendant six ans, donc les choses étaient différentes. Tout le monde est très bien ici, tout le monde m’a très bien accueilli et ils étaient sympathiques, donc applaudissements pour Bellator. Merci les gars”

Pettis est parvenu à son terme après sept ans.

«Un long moment s’est écoulé. 12 combats passés pour que cela se produise »

«Ces combats sont amusants, je préfère ces combats. Je pense qu’ils obtiennent la meilleure partie de moi. Je pense que quand il y a quelqu’un qui veut me mettre KO et me blesser, je ne sais pas, quelque chose est sorti de moi ce soir. C’était différent. “