Sergio Pettis dit que c’est “cool d’être une cible”

LOS ANGELES – Dès que Sergio Pettis a signé son contrat avec Bellator, il a été appelé par un éventail de combattants.

Pettis (18-5 MMA, 0-0 BMMA) fera ses débuts promotionnels au Bellator 238 quand il affrontera son nouvel arrivant Alfred Khashakyan au Forum samedi soir.

Il a déjà été appelé par des gens comme James Gallagher et Leandro Higo, quelque chose qu’il savait inévitable, compte tenu de son nom de famille.

“Bien sûr, je suis un Pettis”, a-t-il déclaré jeudi au MMA Junkie. «Dès que j’ai signé ce contrat, toute la division m’a appelé. Des gens des divisions supérieures m’ont appelé, c’est donc ce que c’est. Mais je suis excité. C’est cool d’être une cible. “

Après avoir terminé son contrat avec l’UFC, Pettis a décidé d’explorer l’agence libre et a finalement choisi de signer pour Bellator. La raison de son choix? Le moment lui convenait juste d’essayer quelque chose de nouveau.

“J’ai passé six ans à l’UFC et, évidemment, je pensais que l’objectif final principal était d’être là”, a déclaré Pettis. “Et je suis resté là tout le temps et je suis juste comme, mec, peu importe qui tu combats tant que je me bats, et m’amuse où je me bats. Bellator a fait une bonne offre pour moi, donc je suis ici et je suis ravi d’être ici. “

Il affronte l’ancien compétiteur de la série Contender de Dana White et son compatriote débutant Khashakyan (11-4 MMA, 0-0 BMMA), qui a des victoires notables sur les vétérans de l’UFC Albert Morales et Chris Beal sur son bilan. C’est un test que Pettis dit qu’il ne prend certainement pas à la légère.

“Une fois que vous sortez et combattez dans la cage, tout le monde est dangereux – en particulier Alfred: 11-4, tous les 11 KO”, a déclaré Pettis. “Il va essayer de venir là-bas et (expletive) me lever. Mon visage est un joli petit visage de garçon, donc je pense qu’il va venir là-bas et essayer de me faire exploser. Je suis donc excité. “

