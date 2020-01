Sergio Pettis explique pourquoi il a décidé de quitter l’UFC, de déménager chez Bellator

Après six ans et 14 combats, Sergio Pettis a décidé de quitter l’UFC et de signer un contrat avec Bellator MMA à la place.

Il n’est pas le premier combattant à opter pour une nouvelle maison lors de l’agence libre, mais au moment de sa sortie de l’UFC, Pettis était toujours un poids mouche de premier ordre avec une victoire sur le concurrent n ° 1 actuel Joseph Benavidez.

De plus, Bellator ne fait même pas la promotion d’une catégorie de poids de 125 livres pour les hommes, ce qui signifie qu’il devrait concourir au poids coq où il a trouvé un succès mitigé à l’intérieur de l’Octogone tout en accumulant un record global de 3-2.

Maintenant qu’il se prépare à faire ses débuts au Bellator 238, Pettis explique pourquoi il a décidé de quitter l’UFC et de déménager dans une nouvelle maison de combat.

«J’ai toujours eu de l’amour pour l’UFC. J’ai commencé là-bas et c’était ma maison. Je vieillis et je pense pourquoi pas? “, A déclaré Pettis à MMA Fighting. «Pourquoi ne pas saisir l’occasion? Pourquoi ne pas prendre de risques?

«Bellator m’a béni avec une belle opportunité. Je suis ravi de sortir et de montrer ce que j’ai pour eux. J’ai 26 ans, je me suis dit pourquoi ne pas agrandir mon nom un peu partout où je vais. “

En dehors de la compétition sur le circuit régional quand il a commencé à se battre professionnellement, Pettis n’avait jamais connu une maison qui n’était pas l’UFC.

Bellator lui a non seulement offert un contrat satisfaisant sur le plan financier, mais cela lui a également permis de voir comment d’autres organisations fonctionnent alors qu’il entre dans la fleur de sa carrière.

“Pourquoi ne pas sauter et voir ce qui est bon pour moi”, a déclaré Pettis. «Je suis assez jeune pour faire ce mouvement et Bellator est une excellente organisation. J’ai des amis et des coéquipiers qui se battent ici et je me demande pourquoi ne pas faire le pas? L’occasion s’est alors présentée. »

En ce qui concerne les combats au poids coq, Pettis n’est pas si nerveux à l’idée d’emballer quelques kilos de plus et de ne plus mourir de faim pour descendre à la limite du poids des mouches.

C’est un ajustement mais il est prêt à faire pour avoir la chance de se battre dans Bellator.

«Toute ma carrière, j’étais à 135 et j’ai sauté à 125 à l’UFC, puis j’ai remonté lorsque la division a été supprimée. Je m’entends depuis des années, donc la réduction de poids devenait un peu plus difficile. Je pense que le poids coq est la bonne décision en ce moment », a expliqué Pettis.

«Je sens que je suis assez bon pour combattre au poids coq et je n’ai pas besoin de couper les kilos en trop pour aller au poids mouche. Je ne dis pas que la division n’a pas été difficile. La division était difficile. Nous avons vu [Henry] Cejudo est venu et a battu le gars n ° 1 à 135 livres et prendre le titre. Mais c’est une bonne opportunité pour moi. »

Avec son premier combat ce week-end, Pettis espère lancer une course qui mènera éventuellement à un tir au titre, mais il ne va pas encore de l’avant.

Il sait qu’il aura un objectif sur le dos pour tous les 135 premiers livres cherchant à se faire un nom en le battant, donc Pettis est juste prêt pour que Bellator commence à les aligner afin qu’il puisse les renverser à nouveau.

«Je suis entré dans le sport avec une cible. Je suis le petit frère d’Anthony Pettis. Donc, tout le monde voulait voir de quoi j’étais fait », a déclaré Pettis. «Je veux y aller à chaque fois et faire une déclaration. J’ai l’impression d’être au bon endroit. Je me sens si forte.

«Je sens que je vais être un concurrent dans cette division, que les opportunités soient là ou non. Je ne suis pas à la recherche de documents ou de la ceinture à venir à moi. Je vais continuer à cumuler les victoires et faire ce que je fais de mieux. “