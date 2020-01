Sergio Pettis, il a été “stressé” pour ses débuts

INGLEWOOD, Californie – Sergio Pettis pourrait être considéré comme un vétéran à ce stade, mais il vit encore de nouvelles choses dans sa carrière de MMA.

Le natif de Milwaukee, 26 ans, qui se bat professionnellement depuis près d’une décennie, a fait ses débuts avec Bellator samedi soir après avoir quitté l’UFC à la fin de l’année dernière. Pettis (19-5 MMA, 1-0 Bellator) a marqué une victoire de soumission technique sur Alfred Khashakyan sur la carte principale du Bellator 238 au Forum.

Malgré de nombreux combats à son actif, Pettis a ressenti la pression des attentes qui accompagnent le changement d’organisations.

“Honnêtement, c’était stressant”, a déclaré Pettis aux journalistes dans sa mêlée d’après-combat, à laquelle MMA Junkie a assisté. «J’essayais de garder ça au frais tout le temps, mais j’étais stressé à fond, nerveux (explicite), très nerveux, tout nouveau cadre.

«Même le débrayage était différent. J’ai l’habitude d’avoir mon coin dans le dos pour me parler, et ils sont partis vers la cage, et je me disais: «Merde, je suis seul en ce moment.» C’est tellement différent, mais c’était amusant. C’était une nuit fraîche, mec. Je suis très heureux.”

Pettis a concouru pour l’UFC de 2013 à 2019. Il y a compilé un record de 9-5 en poids mouche et poids coq. Le passage de l’UFC à Bellator marque le premier changement de Pettis des grandes organisations.

Malgré le fait qu’il soit si stressant, Pettis considère toujours l’expérience comme positive.

“C’était vraiment très différent de ce à quoi j’étais habitué”, a déclaré Pettis. «J’ai été à l’UFC pendant six ans, donc les choses se sont déroulées différemment. Les choses étaient un peu différentes, mais c’était bien. Tout le monde était cool ici, tout le monde était très accueillant et très gentil avec moi, donc grand merci à Bellator. Merci les gars.”

Outre le changement évident d’employeurs, Pettis; la performance de samedi était notable pour d’autres raisons. Le produit Roufusport a obtenu sa première finition en sept ans.

“J’ai eu un moment fort, enfin”, a déclaré Pettis. “Cela fait longtemps. Ma première arrivée en (explicite), 12 combats, donc c’est vraiment humiliant.

«Ces combats sont amusants. Je préfère ces combats. Je pense que ça me fait du bien, avoir quelqu’un qui essaie de me faire du mal et de me mettre KO me fait, je ne sais pas, quelque chose qui vient de sortir de moi ce soir. C’était différent.”

