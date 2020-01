Sergio Pettis veut “se montrer” pour les fans du Bellator 238 à Inglewood

Bellator 238: «Budd vs. Cyborg» a lieu le samedi 25 janvier 2020 au Forum à Inglewood, en Californie, diffusé exclusivement sur DAZN. Un match pour le titre mondial poids plume voit “The Jewel” Julia Budd (13-2), invaincue en 11 combats consécutifs et la championne en titre des Bellator, affrontera l’attaquant légendaire Cris Cyborg (21-2, 1 NC) dans l’événement principal.

Le spectacle mettra également en vedette les débuts promotionnels de Sergio Pettis (18-5) et “The Fearless” Alfred Khashakyan (11-4). Ce dernier est sur une série impressionnante de trois victoires consécutives au KO au premier tour, bien que cela survienne après une défaite similaire aux mains de Sean O’Malley lors de son premier tir à un contrat UFC sur la série mardi soir de Dana White Contender.

Pendant ce temps, Pettis arrive frais de un contrat UFC et une victoire sur le combattant vétéran Tyson Nam. Frère cadet de l’ancien champion du WEC et de l’UFC Lightweight «Showtime» Anthony Pettis, la signature apporte à la fois un nom familier et l’avenir potentiel de la division des poids coq aux lumières du Forum.

Aujourd’hui, Sergio Pettis discute avec MMA Mania de la possibilité de profiter de cette nouvelle opportunité lors d’un des événements phares de Bellator MMA et de la manière dont il a rejoint la promotion.

«J’ai donc pris mon dernier combat à l’UFC (avec Tyson Nam). Ils ont programmé un autre combat pour moi et je ne savais pas que nous étions en rupture de contrat jusqu’à ce que mon manager le dise. Vous savez, nous avons joué un peu au champ libre. J’étais un peu nerveux, un peu effrayé à l’époque – c’était ma première fois à faire quelque chose comme ça. Bellator a présenté une belle opportunité pour moi mec et je ne pouvais pas dire non. “

Jouer sur le terrain a évidemment porté ses fruits pour Pettis, mais il est surprenant que l’UFC n’ait pas essayé d’égaler l’offre étant donné qu’il vient de remporter une victoire dominante – surprenant pour tout le monde sauf Pettis.

“Je pense que c’est comme ça que les choses fonctionnent. Je ne suis pas le plus grand nom (c’était) là-bas, donc tout va bien. J’ai passé mon temps là-bas, six ans, et maintenant il est temps de passer à autre chose et de comprendre ce qui m’attend. Tant que je peux concourir à un niveau élevé, je suis un artiste martial mixte – c’est ce que je suis – donc toute opportunité qui s’est présentée et a été une bonne plate-forme dont je suis très reconnaissante. “

Même si Pettis essaie d’être humble et discret, son frère est une légende du MMA et étant donné qu’il a six ans de moins que «Showtime», il est probablement encore loin de son apogée.

“Je vais certainement aller là-bas et montrer l’homme. Je vais sortir et faire ce que je fais de mieux. Je suis juste excité. C’est la première fois que je combat en Californie, la première fois que je me bats au Forum, je partage également une carte avec Raymond Daniels – un gars que je regarde depuis que je suis un jeune enfant qui le regarde pointer spar. Je suis très heureux de cette opportunité. “

“The Real Deal” n’est pas un combattant à manquer, mais il ne semble pas non plus que l’adversaire de Pettis, Alfred Khashakyan, cherche à décrocher un quatrième KO consécutif dans ce qui est le sien Les débuts du Bellator aussi.

«J’ai l’impression qu’il va aller là-bas et mettre le rythme sur moi, vous savez, essayez de me submerger. Il est un peu plus âgé que moi et un peu plus grand que moi, donc je pense qu’il va essayer d’aller là-bas et de se faire un nom. C’est aussi une opportunité pour lui. “

Khashakyan est en effet plus âgé (31 ans) et plus grand (5’8 “) que Pettis, mais les frères Pettis sont habitués à combattre des gars plus gros qu’eux et à trouver des moyens de gagner.

“C’est un homme intéressant. Ça va être un combat intéressant. J’adore quand les gens me touchent et essaient de me battre. Cela fait ressortir le meilleur de moi. Je vais certainement organiser un grand spectacle pour Bellator. “

Khashakyan pourrait même avoir un avantage sur le terrain étant donné qu’il est de Glendale, en Californie, à seulement 66 km. Sergio Pettis dit que vous pouvez empiler le jeu en sa faveur autant que vous le souhaitez.

“Ouais ouais, il est basé à Cali, donc je suis sûr que c’est sa ville natale, je suis sûr qu’il est excité d’essayer d’aller lever la main devant tout le monde. J’ai aussi combattu dans ma ville natale, donc je sais qu’il a une pression supplémentaire sur lui, donc je suis excité. “

Que dit être dans une telle position sur le fait que Pettis puisse potentiellement remporter un titre mondial dans un avenir proche dans Bellator?

“Je ne cherche pas à prédire l’avenir ou à deviner l’avenir. Je suis très “présentement” et en ce moment je ne me concentre que sur Alfred. Une fois que je l’aurai dépassé, tout le reste se jouera, mais pour l’instant, j’essaie de lever la main samedi. “

Les tirs au titre peuvent ou non venir, mais s’ils sont présentés à Pettis, ils seront certainement à 135. Il ne manquera pas de faire la coupe pour être dans la division Flyweight de l’UFC.

“Je me sens comme plus je vieillis, plus mon corps prend de la taille, devient plus un homme. (1) La réduction de poids de 25 n’a pas été difficile, mais je suis un athlète très strict quand j’ai un objectif fixé, je vais y arriver. Je n’ai jamais manqué de poids à 125 ans, mais j’ai commencé ma carrière à 155 ans. J’ai combattu à l’UFC à quelques reprises à 155 ans, j’ai fait la transition vers le bas, acquis de l’expérience, acquis de la confiance et je suis ravi de remonter l’homme . C’est beaucoup plus facile pour mon corps de ne pas avoir à subir autant de perte de poids. “

Sergio Pettis a hâte de se battre avec un poids santé et de réaliser une solide performance pour les fans le 25 janvier au Bellator 238.

L’audio complet de notre interview est intégré ci-dessus, et la couverture complète de Bellator 238: «Budd vs. Cyborg» réside ici au MMA Mania toute la semaine.

La carte principale du Bellator 238 commencera à 22h00. ET sur DAZN. MMAmania.com fournira les résultats et le play-by-play de la carte Bellator MMA ICI.