Shady docteur qui a aiguilleté Paulo Costa a envoyé l’emballage par USADA

Le Dr Lucas Penchel de Belo Horizonte, Brésil, a accepté une sanction de deux ans pour avoir enfreint la politique antidopage de l’UFC en 2017. Penchel a recommandé et prescrit des perfusions intraveineuses interdites pour le concurrent de poids moyen Paulo Costa et son frère, Carlos Costa .

Les règles de l’USADA au moment de l’infraction prévoyaient des perfusions et / ou des injections IV limitées à moins de 50 ml par période de 6 heures. En vertu de la politique modifiée d’aujourd’hui, les combattants sont autorisés à atteindre (mais pas plus) 100 ml par période de 12 heures.

Ce n’est pas important, car Penchel était en violation sous les deux règles.

“Dr. Penchel, comme tout le personnel de soutien aux athlètes, a été chargé d’aider les athlètes à prendre des décisions sûres et éclairées », a déclaré Travis T. Tygart, PDG de l’USADA. “Mais au lieu de cela, il a violé les règles antidopage et son serment de protéger au mieux la santé et la sécurité des athlètes.”

La suspension de deux ans de Penchel a commencé le 17 mars 2020.

Pendant son temps mort, Penchel sera incapable de travailler avec des athlètes de sports de combat en tant que manager, entraîneur, entraîneur, deuxième, homme de coin, agent ou personnel médical. Costa avait déjà purgé une suspension de six mois pour l’infraction IV au début de 2019.