Shane Burgos parle d’un nouvel accord avec l’UFC, note l’USADA comme raison de sa nouvelle signature

Shane Burgos ne va nulle part.

Le concurrent montante des poids plumes a signé un nouvel accord de quatre combats avec l’UFC plus tôt ce mois-ci après avoir combattu son contrat à l’UFC 244 en novembre dernier, comme le rapporte ESPN.

Avec une victoire par arrêt sur Makwan Amirkhani, Burgos, 29 ans (13-1 MMA, 6-1 UFC) est désormais classé n ° 10 au classement officiel de l’UFC de 145 livres et se retrouve sur une séquence de trois victoires consécutives. , qui comprend une victoire notable sur le vétéran Cub Swanson.

Burgos a déclaré qu’il était content d’être resté à l’UFC et a déclaré que le partenaire antidopage de la promotion, l’Agence américaine antidopage, était une grande raison pour laquelle il avait signé à nouveau.

“C’est un accord de quatre combats”, a déclaré Burgos au MMA Junkie. «J’ai refusé une belle offre d’une autre promotion pour encore plus d’argent simplement parce que je voulais rester à l’UFC.

“Une grande chose pour moi, et je n’exprime pas trop cela, mais la raison pour laquelle je veux rester à l’UFC – c’est à cause de l’USADA. Beaucoup de promotions, leur dépistage des drogues est trop clément et il est facile de s’en tirer avec (des choses). Même si l’USADA est une nuisance, il est plus difficile pour les tricheurs de tricher. Je sais qu’il y a des gars qui s’en sortent encore, ce qui est nul. Mais vous allez avoir le moins de tricheurs dans l’UFC. Je le crois vraiment.

“En dehors de l’UFC, c’est gratuit pour tous parce que vous savez quand vous allez vous faire tester. J’ai donc refusé une offre pour un montant d’argent décent afin de pouvoir rester à l’UFC. Mais je suis plus que satisfait de l’accord que l’UFC m’a donné. Je vais être bien payé. “

Il n’est pas facile de refuser des offres lorsque plus d’argent est impliqué, en particulier dans les combats de prix. Burgos a admis que c’était une décision difficile, mais il pense qu’il a finalement fait le bon choix.

“Ce n’était pas une évidence”, a déclaré Burgos. “J’ai une famille. C’est comme ça que je fournis, comment je gagne ma vie, alors je tournais et retournais en y pensant. Il y avait des avantages et des inconvénients dans les deux, donc ma femme a littéralement écrit une liste des avantages et des inconvénients et l’UFC était tout simplement plus logique, en particulier avec l’USADA. Les tricheurs me rendent dingue, donc c’était un facteur important pour moi. Mais l’UFC m’a aussi fait une excellente offre. Je fais beaucoup plus qu’auparavant, donc je suis toujours satisfait de l’offre. “

Outre le nouvel accord UFC, Burgos a également signé avec First Round Management. Il dit que l’équipe de gestion a joué un rôle déterminant dans l’obtention de l’accord obtenu. Malgré la longueur du processus, Burgos a recommandé aux combattants de donner à l’agence libre un essai pour voir leur valeur.

“Cela a duré un peu plus longtemps que prévu, donc ce genre de merde”, a déclaré Burgos. “Je voulais me battre début mars – de cette façon, je n’aurais pas eu à gérer toute la couronne (virus) (explétif). C’était amusant, mais après trois mois sans avoir conclu un accord, je me disais: “ OK, ce (explétif) vieillit – (je) veux juste un accord. ” J’ai signé avec First Round Management, et c’était un un rôle important dans la réalisation de cet objectif et l’obtention de cet accord avec l’UFC.

“Sur le plan commercial, je pense que c’est une décision intelligente. Pourquoi ne pas le tester? Cela vous donne également une idée de ce que vous valez vraiment, donc c’est bien et je pense que tous les combattants devraient l’essayer. “

Il est difficile de savoir quand Burgos se battra ensuite étant donné la situation complexe de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis. Le New Yorker espère combattre le plus tôt possible et veut mettre la main sur quelqu’un en haut de l’échelle.

“Je veux en finir avec ce contrat dès que possible – faire trois combats et renégocier le troisième combat”, a-t-il déclaré. “Mais c’est une période tellement bizarre en ce moment avec le coronavirus. Je ne sais pas quand je pourrai me battre, donc c’est juste difficile de le mesurer. Je ne sais juste pas quand je vais me battre.

«Je regarde juste celui qui est devant moi, et la plupart sont réservés. Vous avez un couple: vous avez (Calvin) Kattar et (Jeremy) Stephens qui se battent le 18 avril. Kattar et moi avons déjà eu un grand combat ensemble. Moi et Stephens seraient aussi très amusants. Vous avez Yair (Rodriguez) et Zabit (Magomedsharipov) – ce seraient des combats amusants. Vous avez (Brian) Ortega. Honnêtement, n’importe lequel de ces affrontements serait un échange de tirs. »

