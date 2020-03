Shannon Knapp explique pourquoi l’Invicta FC était disposé à tenter de marquer ouvertement après de récentes controverses de jugement

Bien avant que Shannon Knapp ait aidé à fonder l’Invicta FC, elle était une fan d’arts martiaux mixtes comme tout le monde.

C’est au cours de ces premiers jours à regarder ce sport qu’elle a été inspirée à s’impliquer parce que Knapp a vu beaucoup de problèmes fondamentaux qui devaient être résolus. Plutôt que de rester à l’écart pour se plaindre, Knapp a décidé de faire quelque chose.

«À l’époque, nous avions tous l’habitude de b * tch, nous nous asseyions sur le canapé et b * tch sur la façon dont nous ne pensions pas que les athlètes étaient traités comme ils devraient être ou ceci ou cela, ce que nous n’avons pas fait ‘aime pas », a déclaré Knapp à MMA Fighting. “Un jour, la lumière s’allume et vous pouvez vous asseoir et chier ou peut-être vous pouvez vous lever et faire quelque chose.”

Ce vendredi, lors du dernier événement de l’Invicta FC intitulé Phoenix Series 3, la promotion de combat exclusivement féminine testera pour la première fois le score ouvert.

La notation ouverte implique que les juges rendent leurs scores après chaque tour et la promotion transmettra ensuite ces informations aux combattants, à leur équipe de diffusion et affichera les scores sur les grands écrans à l’intérieur de l’arène pour le public présent. Alors que la notation ouverte a été utilisée par des promotions comme GLORY avec le kickboxing, aucune organisation MMA majeure ne l’a testée aux États-Unis, mais la Kansas Athletic Commission a récemment approuvé la mesure pour permettre à l’Invicta FC de la tester lors du prochain spectacle.

L’Invicta FC testant le score ouvert intervient après leur récent combat dans le cadre du Main Event, où Jinh Yu Frey a battu Ashley Cummins dans une décision proche du rasoir qui, selon beaucoup, aurait dû aller dans l’autre sens. Un jour après que ce combat eut eu lieu, Jon Jones a remporté une victoire décisive sur Dominick Reyes à l’UFC 247 à Houston avec de nombreuses voix exigeantes disant que le challenger aurait dû gagner plutôt que le champion en titre.

Le score ouvert ne change évidemment pas le résultat d’un combat, mais il permet aux athlètes de savoir ce que les juges pensent lorsqu’ils entrent dans un tour final crucial.

Knapp ne peut pas dire avec certitude si le score ouvert aura un effet dramatique positif ou négatif, mais elle veut au moins donner aux athlètes de l’Invicta FC et aux fans qui regardent les événements une chance de voir comment cela fonctionne.

“Lors de notre événement, le vendredi soir précédent, avec Ashley Cummins et Jinh Yu Frey, il y a eu des discussions entre moi et la commission et ensuite ils ont en quelque sorte lancé le score ouvert”, a expliqué Knappy. «J’étais comme absolument, nous allons l’essayer. C’est le gros problème. Je pense que le système est défectueux. Il faut faire quelque chose. Quelle est la réponse? Je ne sais pas vraiment. Est-ce que ce sera la réponse complètement? J’en doute, mais je suis prêt à essayer.

«Pour moi, cela revient à donner aux athlètes plus d’outils dans leur arsenal pour voir où ils en sont. Pour ajuster leur arsenal, leur plan de match ou quoi que ce soit pour changer la façon dont les choses vont si c’est en leur faveur ou non en leur faveur. Je suis donc prêt à l’essayer. Je pense que c’est le problème ici. Je suis toujours prêt à essayer quelque chose si c’est pour l’amélioration du sport ou l’amélioration de l’athlète. Je félicite la commission d’avoir donné cette option. Nous allons certainement l’essayer et nous regrouper et voir ce que les athlètes ont à dire, puis prendre une décision au sein de l’entreprise pour savoir si nous allons continuer ou non. “

En ce qui concerne le combat particulier entre Frey et Cummins, Knapp ne sait pas si le score ouvert aurait nécessairement changé le résultat, mais c’est un exemple parfait d’une opportunité où un changement de stratégie aurait pu être effectué dans la dernière partie de la concours.

“Cet argument là est la raison pour laquelle j’ai accepté de l’essayer – aurait-il changé?” Dit Knapp. «Cela aidera-t-il l’athlète? Disons que le jugement est complètement mauvais, ils sont complètement hors de l’endroit où nous pensons qu’ils sont – l’information est la clé, je le crois toujours.

«Je pense qu’ils ont le choix et nous allons le faire de manière à ce que leurs coins déterminent ce qu’ils veulent savoir et disposent de ces informations en temps réel. Ils seront en mesure de prendre cette décision quelle information ils veulent avoir. “

Bien que ce ne soit pas sa promotion, Knapp a vu le même argument concernant le score ouvert lorsque le combat Jones contre Reyes s’est également terminé par une décision quelque peu controversée.

À long terme, l’expérience pourrait réussir ou échouer, mais Knapp veut au moins essayer de voir comment les athlètes peuvent utiliser ces informations pendant un combat.

«Je ne me bats pas là-dedans. Je pense que ce sont eux qui devraient décider si c’est quelque chose de précieux pour eux », a déclaré Knapp. “Il ne s’agit pas de la commission. Il ne s’agit pas d’autre chose que de ce qui arrive aux athlètes. Je suis toujours un athlète professionnel. Je vais les laisser prendre la décision.

“Je veux aussi entendre ce que les fans disent, car en fin de compte, nous leur offrons une valeur de divertissement. Je vais écouter tout le monde. “

L’ancien champion des poids plumes de l’UFC, Max Holloway, semble être sur la même longueur d’onde que Knapp en ce qui concerne l’ouverture du score avec le MMA.

Il prévoit d’assister à la carte Invicta FC pour voir par lui-même comment le processus fonctionne. Reste à savoir si cela fera de lui un fan de la notation ouverte, mais Holloway veut au moins voir de quoi il s’agit.

«Le score ouvert a été testé en boxe. Cool. Le MMA ne boxe pas mes amis », a écrit Holloway sur Instagram. “Nous ne savons pas avec certitude comment cela fonctionnera dans le MMA. Et si cela crée plus de problèmes qu’il n’en résout au moins, nous avons enfin des preuves et pouvons passer à l’idée suivante.

«Mais ça marche peut-être. Ou peut-être que cela crée de nouveaux problèmes, mais nous pouvons résoudre ceux-ci avec de nouveaux scores et règles. Je ne sais pas mais personne ne le sait. Et c’est pourquoi nous devons déposer le sac de Cheetos maintenant et faire le travail. “

Invicta FC: Phoenix Series 3 aura lieu ce vendredi 6 mars avec l’événement diffusé en direct sur UFC Fight Pass à partir de 20h. ET.