Shevchenko: Weili Zhang, non prouvé, est devenu champion de l’UFC «en raison de circonstances chanceuses»

La championne en titre des poids mouches de l’UFC, Valentina Shevchenko, n’est pas intéressée à ce que le détenteur actuel du titre de 115 livres, Weili Zhang, passe à la catégorie de poids de 125 livres pour un «super combat» champion contre champion.

C’est parce que “Magnum” n’a pas encore prouvé qu’elle est la meilleure paille de la planète et qu’elle n’a rien à faire pour prétendre à une deuxième sangle alors que les prétendantes, comme Joanna Jedrzejczyk et Rose Namajunas, attendent toujours dans les coulisses.

“Il y a quelques mois, personne ne connaissait le nom de la Chinoise Weili”, a déclaré Shevchenko à MMA Fighting. “Je ne sais pas de quel nombre elle était, mais en raison de circonstances chanceuses, elle est devenue championne mais elle doit encore prouver qu’elle est au bon endroit et elle est là parce que personne n’est meilleur qu’elle.” Parce qu’à mon avis, elle a toujours Joanna, elle est un test très difficile pour elle. Elle a Rose et elle est aussi un test très difficile pour elle et elle a Tatiana Suarez. Alors avant qu’elle ne prouve qu’elle est meilleure qu’eux, je pense que ce n’est pas bien de sauter par-dessus les escaliers. Ce n’est pas vrai.”

Zhang a été classée n ° 7 de la division lorsqu’elle a donné un coup de feu à la championne d’alors, Jessica Andrade. “Magnum” a profité de son opportunité en écrasant “Bate Estaca” au premier tour, améliorant son record UFC à 4-0 (20-1 au total).

Sa première défense de titre vient contre Jedrzejczyk à l’UFC 248.

Quant à Shevchenko, elle a sa propre entreprise à gérer sous la forme de la concurrente des poids mouches Kaitlyn Chookagian lors du prochain événement UFC 247 pay-per-view (PPV), qui a lieu ce samedi. nuit (7 février 2020) à l’intérieur du Toyota Center de Houston, Texas.

