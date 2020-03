Shevchenko: Weili Zhang pourrait reconsidérer sa volonté de me battre après avoir affronté une réelle compétition à l’UFC 248

La championne féminine de poids mouche de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Valentina Shevchenko, a rapidement mis un terme trop tôt à une éventuelle confrontation “champion contre champion” contre la championne du titre des poids paille, Weili Zhang.

Selon «Bullet», Zhang n’avait tout simplement pas encore fait ses preuves, malgré le fait d’avoir remporté le titre après avoir éliminé Jessica Andrade en moins d’une minute. Et comme de simples «circonstances chanceuses» ont permis à «Magnum» de sauter la ligne de championnat, Shevchenko n’était pas sur le point de la laisser faire la même chose à 125 livres.

À quelques jours du combat épique de Zhang contre Joanna Jedrzejczyk lors de l’UFC 248 (voir), Shevchenko espère que Weili et son équipe reconsidèrent leur volonté de la combattre, car ils voient maintenant ce qui peut se passer lorsque vous montez de niveau en compétition.

«Son manager était comme planifier ce match. C’était probablement son match de rêve il y a quelque temps. Je pense donc qu’après ce combat, ils changeront d’avis », a déclaré Shevchenko lors d’une récente interview avec Ariel Helwani d’ESPN.

«Maintenant, ils peuvent sentir quelle est la vraie compétition. Parce que tous ses adversaires qui étaient avant. Ils sont différents, ils sont tellement différents. Tous les autres adversaires, ce n’était pas un niveau de compétition aussi élevé », a-t-elle ajouté.

«Mais maintenant qu’elle est en vraie compétition, le vrai haut niveau, je sens à quel point c’est difficile. Ils ressentent vraiment ce que cela signifie le vrai niveau de compétition, le vrai niveau des combattants MMA », a expliqué Shevchenko.

Alors que tout le monde se concentre sur l’énorme hématome de Jedrzejczyk, ce n’est pas comme si Zhang a laissé la cage indemne, car elle a également reçu des bosses et des ecchymoses en cours de route avec l’aimable autorisation de l’ancien champion.

Cela dit, Shevchenko a été impressionné par le combat et n’a rien de mal à dire sur les performances respectives de Jedrzejczyk et Zhang.

«Je pense que ce fut un combat très divertissant et les deux dames donnent tout ce qu’elles avaient à gagner, pour la victoire de ce combat: elle est triste. «Et ce fut définitivement un très bon combat entre deux combattantes fortes. Il a fallu beaucoup de caractère pour parcourir ces cinq manches et je pense que le MMA et la communauté de fans ont aimé regarder ce combat. »

Pourtant, “Bullet” – qui a une victoire sur Jedrzejczyk et a été considéré comme la chose la plus proche d’un combattant “parfait” par Joe Rogan – est catégorique: elle est toujours au-dessus de celle de Zhang.

Êtes-vous d’accord?