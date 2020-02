Shogun Rua contre Antonio Rogerio Nogueira 3 ajouté à l’UFC 250

Le combat de trilogie entre les légendes légères et lourdes Shogun Rua et Antonio Rogerio Nogueira a été ajouté à l’UFC 250.

Brett Okamoto d’ESPN a rapporté que l’UFC a ajouté le troisième combat entre les vétérans de PRIDE à l’UFC 250, qui a lieu le 9 mai à Ginásio do Ibirapuera à Sao Paulo, au Brésil. Le président de l’UFC, Dana White, a confirmé que le combat était officiel. Le principal événement de la carte voit le champion des poids coq UFC Henry Cejudo affronter Jose Aldo.

Breaking: Shogun (@ShogunRua) contre Lil Nog (@Minotauromma) 3 réservé pour l’UFC 250 le 9 mai à São Paulo, Brésil, par le président de l’UFC Dana White (@danawhite). La trilogie aura lieu 15 ans après l’original. pic.twitter.com/dTgO1g3gHk

Shogun et Lil Nog sont deux des plus grands poids lourds légers de l’histoire du MMA. Mais en 2020, les deux hommes approchent de la fin de leur longue et illustre carrière.

Shogun (26-11-1) sort d’un match nul contre Paul Craig mais avant cela avait été victorieux dans quatre des cinq combats. Il est l’ancien champion des poids lourds légers de l’UFC et un ancien champion du Grand Prix des poids moyens PRIDE. Maintenant âgé de 38 ans, Shogun approche de la fin de sa carrière de MMA, mais il aimerait gagner.

Nogueira (23-9) vient de subir une défaite brutale face à Ryan Spann et a globalement perdu quatre de ses six derniers combats. Maintenant âgé de 43 ans, il est étonnant que Nogueira se bat toujours au plus haut niveau du sport. Comme Shogun, il adorerait remporter la victoire et ce combat lui donne l’opportunité de se battre contre une autre légende.

Comme indiqué, il s’agit d’un combat de trilogie entre Shogun et Lil Nog. Shogun a remporté la première rencontre du couple lors du Pride Critical Countdown en 2005, et il a également remporté le match revanche à l’UFC 190 en août 2015. Les deux victoires de Shogun sont survenues par décision, le combat à l’UFC 190 remportant chaque homme un bonus de 50 000 $ pour ” Combat de la nuit. “

