Shogun Rua et Antonio Rogerio Nogueira parmi sept Brésiliens rayés de l’UFC 250

Hier, nous vous avons dit que le candidat au titre des poids coq de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Jose Aldo, avait été renvoyé après avoir été jugé inadmissible au prochain événement à la carte UFC 250, qui devrait avoir lieu le 9 mai au Tachi Palace Resort. .

On dirait que “Junior” va avoir de la compagnie.

Les rivaux légers lourds Mauricio Rua et Antonio Rogerio Nogueira ont également été mis au banc, selon MMA Fighting, ainsi que Bethe Correia, Augusto Sakai, Carlos Felipe et Ketlen Vieira. Leurs adversaires respectifs sont tous à la recherche de remplaçants potentiels et le temps est sans aucun doute essentiel.

Le bouleversement intervient dans le sillage de la pandémie de coronavirus, qui a forcé la fermeture des consulats à travers le Brésil. Cela signifie que les combattants locaux comme Rua n’ont pas été en mesure de demander un visa de travail pour voyager (et participer) aux États-Unis après la relocalisation de l’UFC 250 en Californie.

L’UFC cherche à sécuriser une île privée pour aider à faire face aux combattants internationaux incapables d’entrer aux États-Unis; Cependant, il ne semble pas que cet emplacement encore à révéler soit prêt à temps pour l’UFC 250.

Restez à l’écoute.