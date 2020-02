Shogun Rua vs Antonio Rogerio Nogueira lutte pour la trilogie prévue pour l’UFC 250 le 9 mai à Sao Paulo

Un combat de trilogie entre Mauricio Rua (38) et Antonio Rogerio Nogueira (43) a été ajouté au prochain événement UFC 250 à la carte (PPV), qui devrait se terminer le samedi 9 mai 2020 à Ibirapuera. Gymnase à Sao Paulo, Brésil.

Les deux hommes ont initialement été rejetés en 2005 lors des quarts de finale du Grand Prix des poids moyens Pride. «Shogun» a finalement remporté la victoire dans ce qui était vraiment une bataille épique. Le match revanche entre les deux Light Heavyweight a diminué une décennie plus tard à l’UFC 190 en 2015. Et encore une fois, Rua a remporté la victoire, remportant une décision unanime, ainsi que les honneurs «Fight of the Night» et le chèque de bonus de 50 000 $ qui vient avec ça

Et nous voici cinq ans plus tard, alors que les deux hommes continuent de le faire, avec Rua 4-1-1 lors de ses six dernières sorties, tandis que “Lil Nog” est 2-2 sur ses quatre derniers matchs. Cela étant dit, le matchmaking ici peut soulever plus de quelques sourcils, vu que Rua a remporté les deux combats.

Néanmoins, Pride Never Die!

L’UFC 250 propose actuellement une confrontation poids lourd entre les experts en soumission Fabricio Werdum et Alexey Oleynik. Bien qu’il ne soit pas encore officiel, l’événement devrait être mis en évidence par un combat pour le titre des poids coq entre le roi de la division, Henry Cejudo, et l’ancien détenteur du titre des poids plumes, Jose Aldo.