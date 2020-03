“Shogun” Vs “Minotouro” III: L’histoire a du sens + VIDEO

Beaucoup pourraient penser que face à deux vétérans, l’un de 43 ans et l’autre de 38 ans, alors qu’ils ont déjà combattu à deux reprises et que la victoire était pour le même combattant, à ce stade, cela n’a pas de sens, cependant, pour Eduardo Alonso, représentant de Maurício Rua, “La lutte est logique d’un point de vue historique.”

Rappelons que la première confrontation a eu lieu le 26 juin 2005 lors de l’événement Compte à rebours critique de la fierté 2005 fabriqué en Saitama, Japon, pour l’entreprise Fierté. Le combat a été convenu de trois tours, le premier de 10 minutes et les deux autres de 5 minutes et est allé à la décision des juges, déclarant le vainqueur par décision unanime de “Shogun”. Ce panneau d’affichage présentait les victoires de Wanderlei Silva, Ricardo Arona, Mirko Filipović y Alistair Overeem.

Un peu plus de 10 ans plus tard, le 1er août 2015, la deuxième confrontation a eu lieu, cette fois c’était dans l’événement UFC 190: Rousey contre Correia ce qui a été fait en Rio de Janeiro, Brésil pour l’entreprise UFC. Le combat a été convenu de trois tours de 5 minutes chacun et est également allé à la décision des juges avec le même résultat, décision unanime pour le vainqueur “Shogun”. Dans cet événement, la star a été une victoire pour Ronda Rousey et ils ont aussi gagné Cláudia Gadelha y Demian Maia.

“Shogun” vient de l’appariement avant Paul Craig, 32, le 16 novembre 2019 et avant ce combat, il a battu Tyson Pedro, 28 ans. Pour sa part, “Minotouro” vient de perdre à Ryan Spann, 28 ans et avant, avait battu Sam Alvey, 33 ans. Par conséquent, ce combat entre deux personnages historiques a «un sens pour l’histoire» des arts martiaux mixtes et bien plus encore s’il se tiendra au Brésil, et ce sera le prochain 9 mai 2020.