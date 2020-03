Shooto Brésil et Jungle Fight repoussent les événements dus à la pandémie de coronavirus

Promotions MMA brésiliennes Shooto Brazil et Jungle Fight ont décidé de reporter leurs événements à venir à Manaus et Rio de Janeiro car les cas de coronavirus atteignent plus de 530 dans le pays.

Rio de Janeiro a plus de 60 cas confirmés de coronavirus avec un décès confirmé. Amazonas avait deux cas confirmés de coronavirus mercredi. Contrairement à d’autres pays, le Brésil ne teste que les patients qui présentent des signes graves de la maladie, de sorte que le nombre pourrait être considérablement plus élevé que les rapports officiels ne l’indiquent.

Jungle Fight 103 était prévu pour le 21 mars à Manaus, Amazonas, et le promoteur Wallid Ismail avait initialement prévu de marcher en avant malgré l’inquiétude nationale. Ismail a changé de plan mardi, poursuivant l’événement à huis clos, mais a débranché le lendemain.

Ismail prévoit d’organiser l’événement fin avril ou début mai, si la situation est sous contrôle d’ici là.

Shooto Brazil devait descendre au siège du gymnase Nona Uniao de Rio de Janeiro le 24 avril, mais a choisi de le reporter – et les prochains événements inopinés – jusqu’à nouvel ordre.

La star de Nova Uniao, Jose Aldo, devrait actuellement défier Henry Cejudo pour le championnat UFC des poids coq le 9 mai à Sao Paulo. Alors que le gouvernement local oblige les gymnases à fermer au milieu de la pandémie, Aldo a écrit sur les réseaux sociaux que sa routine d’entraînement est plus restrictive maintenant, conformément aux protocoles de santé et d’hygiène.