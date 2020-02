Si Justin Gaethje est trop occupé, Dan Hooker veut que Dustin Poirier UFC se batte ensuite

Après que Dan Hooker a marqué sa troisième victoire d’affilée samedi soir (22 février) en battant Paul Felder dans ce qui était une bagarre sanglante (voir à nouveau ici) à l’UFC Fight Night 167 à Auckland, Nouvelle-Zélande, “Hangman” fait en sorte de ne pas perdre son temps au micro.

En effet, Hooker en a profité pour appeler Justin Gaethje, classé 4e, pour un combat. “The Highlight”, cependant, n’a pas répondu au défi, amenant Hooker à croire qu’il est peut-être un peu trop occupé pour même prendre le combat.

C’est pourquoi il a un plan B, alors qu’il se rendait au MMA Show d’Ariel Helwani pour appeler à une lutte contre l’ancien prétendant au titre des Lightweight, Dustin Poirier.

“Si Gaethje est occupé, alors Poirier est l’homme”, a-t-il déclaré. «Que ce soit Gaethje ou Poirier, ce sont les deux seules options qui ont du sens pour moi.»

Ce n’est pas la première fois que Hooker appelle à une confrontation contre “The Diamond”, alors qu’il a pris le micro lors de son discours d’après-combat à l’UFC 243 pour poser le gant. Cette fois-ci, cependant, Poirier n’a pas tardé à l’abattre, disant qu’il tenait un combat contre Conor McGregor, et déclarant que même si Dan était sur une lancée, il n’était pas encore à son niveau.

Cela étant dit, Hooker a maintenant remporté sept de ses huit derniers matchs, et sa victoire sur Felder devrait suffire à le propulser dans le Top 5. Poirier et Gaethje, quant à eux, sont respectivement aux n ° 2 et n ° 4.

Le problème est que Hooker n’est pas le seul homme à avoir les yeux rivés sur Poirier, comme Al Iaquinta a récemment défié “The Diamond” aux coups de poing. Poirier, ne l’a pas complètement abattu, disant qu’il prendrait le combat tant qu’il descendrait au poids welter et qu’il était livré avec un gros sac d’argent.

