Si Leon Edwards bat Woodley, nous allons nous battre

Leon Edwards pourrait enfin être sur le radar de Jorge Masvidal – s’il gagne son prochain combat.

Edwards fait la une de l’UFC de mars sur ESPN + 29 à Londres, quand il affrontera l’ancien champion des poids mi-moyens de l’UFC Tyron Woodley, cherchant à décrocher sa neuvième victoire consécutive.

Masvidal (35-13 MMA, 11-4 UFC), d’autre part, a quelques options devant, mais tous les signes pointent vers un titre de champion poids welter de l’UFC contre le champion Kamaru Usman lors de la “Semaine de la lutte internationale”.

Les deux combattants partagent l’histoire, s’engageant dans une altercation dans les coulisses de Londres en 2019, où Masvidal a livré son fameux “trois pièces et un soda” à la suite d’une carte de combat où ils ont tous deux été victorieux.

Edwards (18-3 MMA, 10-2 UFC), qui a affirmé que Masvidal l’avait refusé auparavant, n’a jamais eu l’occasion de régler les choses, mais il semble que pour la première fois, Masvidal soit prêt à lui faire face.

“Si Leon gagne le combat, ça va arriver”, a déclaré Masvidal à “Submission Radio”. “Moi et lui, nous allons certainement nous battre, car maintenant il est un très bon candidat pour le combat.”

Il ne ciblera cependant pas Woodley, que Masvidal considère comme un bon ami, et partage la même gestion.

A moins que ce ne soit pour le titre.

“Dans le cas de Woodley, si je devais choisir un gars que je ne combattrais pas, ce serait lui”, a déclaré Masvidal. “Ce n’est pas un gars que je veux combattre. Mais si nous allons nous battre, si nous sommes tous les deux en position pour la ceinture, oui, nous le ferons, et il n’y aura pas de chaleur à ce sujet. Ensuite, nous allions traîner, manger de la nourriture, parler (explétif). Woodley et moi avons une très bonne relation et nous voyons des choses vraiment similaires. C’est juste des affaires. C’est rien de personnel.”

