Sidney Outlaw contre Adam Piccolotti parmi quatre ajouts

Quatre combats ont été ajoutés à la programmation du Bellator 242, complimentant un événement principal et co-principal du championnat.

Avant que Ryan Bader ne défende son titre contre Vadim Nemkov et que Gegard Mousasi affronte Douglas Lima pour la ceinture vacante des poids moyens, les poids légers Sidney Outlaw et Adam Piccolotti s’affronteront.

MMA Junkie a confirmé la réservation avec un responsable de la promotion à la suite d’un premier rapport de Fansided.

Le Bellator 242 aura lieu le 9 mai au SAP Center de San Jose, en Californie. L’événement sera diffusé sur Paramount et diffusé sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

Outlaw (14-4 MMA, 1-1 BMMA) a fait ses débuts avec la promotion avec une victoire sur le vétéran Roger Huerta. Cependant, en décembre, il est devenu remplaçant à court terme et a été éliminé par Michael Chandler en 179 secondes.

Pendant ce temps, Piccolotti (12-3 MMA, 8-3 BMMA) a remporté trois des quatre combats entrant dans Bellator 242. Après avoir perdu une décision partagée avec l’ancien champion de l’UFC Benson Henderson en avril 2019, Piccolotti est rentré dans la colonne des victoires avec un deuxième- soumission ronde de Jake Smith en septembre.

Un combat de poids welter entre Joaquin Lopez (5-1, 0-0 BMMA) et James Terry (20-11 MMA, 4-5 BMMA), ainsi qu’un combat de poids mouche entre Jonathan Adams (0-1-1 MMA, 0- 1-1 BMMA) et Edwin de los Santos (0-0 MMA, 0-0 BMMA) et un combat de poids contractuel de 165 livres entre Mikey Gonzalez (7-1 MMA, 0-0 BMMA) et Arturo Hernandez (4-5 MMA , 0-0 BMMA).

Avec les ajouts, la gamme Bellator 242 est la suivante:

Ryan Bader contre Vadim Nemkov – pour le titre des poids lourds légers

Gegard Mousasi contre Douglas Lima – pour le titre vacant des poids moyens

Sidney Outlaw contre Adam Piccolotti

Joaquin Lopez contre James Terry

Jonathan Adams contre Edwin De Los Santos

Mikey Gonzalez contre Arturo Hernandez

