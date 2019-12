Sidney Outlaw impressionné par son «succès du jour au lendemain»

Sidney Outlaw est reconnaissant.

Il y a à peine deux ans, Outlaw était sans abri, dormant dans des parcs, essayant d'éviter les ennuis. Samedi soir, il affrontera l'ancien champion des poids légers de Bellator, Michael Chandler, dans le co-événement principal du Bellator 237.

"C'est magnifique", a déclaré Outlaw à MMA Junkie. "Je suis un très grand fan de ce type. Et je suis un grand fan des deux gars qui se battent dans l'événement principal. À la fin de la journée, je vais faire de mon mieux pour en profiter. Et puis «Rampage» combat Fedor.

«Genre, allez. Je suis le gars qui dormait dans le parc, se faisait tirer dessus et se faire voler. Je suis ce gars en 2017 et 2018. C'était moi. C'était moi il y a deux ans. »

Outlaw (14-3 MMA, 2-0 BMMA) avait toujours entendu parler d'histoires de réussite du jour au lendemain, mais maintenant il en vit une. Réfléchissant sur son voyage, Outlaw est impressionné. Originaire de Pennsylvanie, Outlaw vit maintenant en Floride. Il s'entraîne à l'American Top Team, l'un des meilleurs gymnases du monde. Ça a été un tourbillon de 24 mois.

"J'ai entendu parler d'histoires de réussite du jour au lendemain, mais je me dis:" Maintenant, j'en vis une? "", A déclaré Outlaw. «Je m'entraîne avec l'une des meilleures équipes… Je me souviens juste de ma prière. Comme, "je ne comprends pas. Je vais bien. Je vais bien. Je vais bien, alors je comprendrai. Je vais voir ce qui se passe. "Je suis tellement habitué à la pluie, il est inhabituel que le soleil soit dehors pour moi.

«Maintenant, je vis en Floride. Regardez comme c'est beau. Ils n'ont pas de pins; ils ont des palmiers. La vie est différente. Je me réveille tous les jours et je veux m'assurer que vous savez que je suis excité. "

La mentalité de hors-la-loi a été un cadeau et une malédiction. Il apprécie toujours la substance plutôt que le style. Il pense que cela a pu initialement nuire à ses chances de marquer une opportunité majeure. Il a continué à gagner et a finalement frappé son billet dans Bellator.

"Regardez mes informations d'identification", a déclaré Outlaw. «J'ai combattu beaucoup de bons gars… beaucoup de durs. Et personne ne s'en souciait. Pensez au monde Instagram aujourd'hui. Vous avez des photos sympas et de grands photographes, et les gens commencent à s'en soucier. C’est comme ça qu’est la société de nos jours. Je n'ai jamais eu ce luxe. J’ai essayé et pensé: «Hé, ce serait cool.» Mais ça ne fonctionnait pas pour moi. Personne ne s'en souciait vraiment. »

Lorsque Chandler (19-5 MMA, 16-5 BMMA) est devenu une option pour se battre, Outlaw n'a pas hésité – malgré le court préavis. Cette opportunité est ce qu'il attendait. Selon Outlaw, les fans devraient s'attendre à voir un combattant concourir sous sa forme la plus vraie en raison du manque de temps pour planifier le jeu.

"Si quelqu'un a dit qu'il hésiterait, il est moins qu'un homme", a déclaré Outlaw. "Vous devez profiter de chaque opportunité que vous avez. Tout le monde est tellement concentré sur la victoire des records et des trucs ringards comme ça. Pas moi. Je m'en fichais.

"… Vous allez voir un combattant. C'est un gars que nous avons tous regardé ses combats. Je ne peux pas vous dire que nous avons eu une tonne de temps pour préparer ce combat. Vous allez voir un combattant brut. C’est le résultat final. "

Le Bellator 237, le premier lancement de la promotion au Japon, a lieu samedi (dimanche localement) au Saitama Super Arena de Saitama, près de Tokyo. La carte principale est diffusée sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

. (tagsToTranslate) bellator (t) news (t) bellator 237 (t) rupture (t) sidney hors-la-loi