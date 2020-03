“S’il vous plaît, Seigneur Jésus, sauvez l’Italie”

L’Italie est le pays qui souffre le plus du coronavirus. Hier, ils étaient inscrits 651 morts en 24 heures. Il est vrai que le chiffre a diminué par rapport aux rapports précédents, mais la maladie continue de faire des ravages dans le pays européen.

Compte tenu de cela, Conor McGregor voulait lui dédier ce message:

«Je ne peux pas sortir l’Italie de mes pensées. Je prie quotidiennement pour cette grande nation qui a apporté des choses merveilleuses au monde. Voilà comment les gens et leur culture sont. Pour son architecture et son design. Son style! Sa cuisine! Votre art! La liste s’allonge encore et encore! L’Italie et ses habitants sont de première classe. Seigneur Jésus, sauve l’Italie et son peuple“