S’il y a jamais un moment pour Donald Cerrone à Cowboy up, c’est bien

D’après tout le monde, Donald Cerrone a vécu un enfer d’une vie. C’est un gars qui a déjà parcouru le pays de Big Sky pour faire du taureau professionnel, qui a eu plusieurs coups de mort dans des aventures de sports extrêmes, qui est un artiste martial mixte de renommée mondiale depuis plus d’une décennie. Il est aimé pour sa volonté de divertir les masses et de combattre n’importe qui, n’importe quand. Il détient le record du plus grand nombre de victoires à l’UFC. Et il est un Hall of Famer UFC infaillible.

Malgré tous les éloges de Cerrone, il y a au moins une critique qui l’a tourmenté tout au long de la majeure partie de sa carrière de haut niveau. Cerrone n’a jamais remporté “le plus gros”. Il n’a jamais remporté de championnat majeur et a eu du mal dans sa carrière contre les cinq premiers adversaires. C’est un récit qui l’a suivi comme une ombre, ne laissant à Cowboy d’autre choix que de le reconnaître avant son combat contre l’UFC 246 avec Conor McGregor.

“Il est le double champion de la ceinture, l’homme”, a déclaré Cerrone lors de la conférence de presse avant le combat. “Donc, vous pouvez certainement dire que c’est à ce jour la bataille la plus difficile contre laquelle je suis intervenu et je suis ravi parce que …” Cowboy, pouvez-vous combattre le grand combat? Vous n’arrivez jamais dans le grand combat. »Eh bien, ma mère, voici le plus gros. Voyons, hein? “

Si l’histoire est une indication, ses chances ne sont pas bonnes. Au cours de sa carrière, Cerrone a participé à neuf affrontements avec des combattants qui, à un moment donné, ont organisé un championnat UFC ou un championnat intérimaire. Il a 2-7 ans. Ce record n’inclut même pas d’autres défaites de haut niveau contre Justin Gaethje, Darren Till et Nate Diaz.

Compte tenu de son savoir-faire et de ses compétences, c’est un phénomène déroutant, que Cerrone a tenté de résoudre dès 2013, lorsqu’il a reconnu que ses combats de grande envergure étaient un problème tangible, pas différent, disons, d’un manque de défense de la lutte.

“C’est comme, je ne sais pas si c’est la caméra ou la pression, mais je dois le comprendre”, a déclaré Cerrone. «Tout ce qui me pousse à me battre pour y arriver, et puis je semble, comme, plier sous pression. Je ne sais pas. J’essaye de [figure it out]. “

Pendant un certain temps, il semblait qu’il y aurait une percée à venir. Peu de temps après avoir révélé publiquement son utilisation d’un psychologue du sport, il a rapidement décroché sa plus longue séquence de victoires à l’UFC avec huit victoires consécutives. Parmi eux figuraient ses seules victoires contre d’anciens champions (Eddie Alvarez et Benson Henderson). Avec le problème apparemment léché, Cerrone a finalement gagné une chance de concourir pour le championnat UFC des poids légers. Mais quand il a finalement affronté Rafael dos Anjos pour l’or, il a subi la pire défaite de sa carrière, une incroyable perte de KO de 66 secondes.

Avance rapide de quatre ans et Cerrone approche à grands pas de son 37e anniversaire. Mais avec le temps qui lui manque pendant ses journées de combat, il a reçu quelque chose d’un cadeau de McGregor. Habituellement initiateur enthousiaste de la guerre psychologique, l’ancien champion des deux divisions a refusé de renforcer les enjeux avec toute joute verbale. Au lieu de cela, il a en fait fait le contraire, dégonflant toute tension antérieure entre eux.

“Nous avons eu un bon va-et-vient, moi et Donald”, a-t-il déclaré. «Avec le temps, il est devenu un père de famille. Vous l’avez vu concurrencer tant de fois qu’il est difficile de ne pas respecter Donald en ce moment. Il a mon respect, et même s’il y aura du sang versé le 18 janvier, ce ne sera pas du mauvais sang. »

Pour McGregor, cela revient à placer les problèmes de relations publiques avant les jeux d’esprit. Il a souffert d’une longue période de mauvaise publicité pour son rôle dans plusieurs affaires judiciaires et deux enquêtes sur des agressions sexuelles. Il a peut-être regardé le bilan de Cerrone de faiblir contre les meilleurs adversaires et calculé que cela ne valait pas la peine de dénigrer l’une des stars bien-aimées du sport, ou il pourrait, comme il le dit, le respecter vraiment.

Quoi qu’il en soit, son refus d’augmenter les enjeux profite finalement à Cerrone, qui participera pour la première fois de sa carrière à un événement principal à la carte de l’UFC.

Pourtant, l’argent est long sur McGregor, qui a été installé comme un léger favori mais dont les chances continuent de gonfler. Jeudi, il était inscrit aux alentours de -350, ce qui lui donnait une probabilité de gain implicite de près de 78%. Et une grande partie de l’argent entrant sur Cerrone prend simplement un dépliant. Ceci malgré le fait que Cerrone a des chemins réalistes vers la victoire, notamment à travers un jeu au sol qui est beaucoup plus éprouvé que McGregor. Bien que la plupart du temps connue comme attaquant, près de la moitié des victoires de Cerrone (17 sur 36) sont venues par soumission; à l’inverse, McGregor a été éliminé dans ses quatre pertes de carrière.

Si Cerrone crée un plan de match pour réussir, il comprendra une forte dose de tentatives de retrait, ce qu’il a fait dans des cas peu fréquents. Contre Leon Edwards en juin 2018, il en a essayé neuf; contre Robbie Lawler en 2017, il en a essayé 10. Pourtant, c’est une suggestion dont il a surtout ri.

«Nous sommes ici pour divertir et faire sauter le toit de cette mère, euh», a-t-il déclaré.

Peut-être que sa fuite est autant une tactique d’auto-préservation qu’une déclaration. Si le résultat n’importe pas autant que le processus, il ne peut y avoir d’échec. C’est tout aussi bien. À 36 ans, Cerrone est un retardataire pour accéder à un championnat, mais son héritage est en sécurité. Il est M. Excitement, un homme d’action qui n’a jamais vu un match qu’il ne voulait pas. C’est un recordman, un favori des fans, un combattant de combat. Il n’a pas besoin de gagner ce match pour n’importe qui sauf lui-même, mais c’est lui qui se retient. S’il y a jamais eu un moment pour Cowboy, c’est bien.