Sodiq Yusuff affirme que la victoire de l’UFC 246 sur Andre Fili a fait de lui un gars de haut niveau en poids plume

Crédit d’image: UFC

Sodiq Yusuff est maintenant un parfait 4-0 à l’intérieur de l’Octogone et classé dans le top-15 des poids plumes.

À l’UFC 246, Yusuff a participé au plus grand combat de sa carrière en affrontant Andre Fili. Le Nigérian-Américain savait que ça allait être un combat difficile, mais il était confiant qu’il lèverait la main. C’est exactement ce qui s’est produit alors qu’il a devancé la victoire par décision.

“Andre est un mec dur et même avant le combat, je n’étais pas sûr d’avoir pu terminer”, a déclaré Yusuff à BJPENN.com. «J’étais déjà confiant d’avoir gagné et lorsque le premier score a été lu, j’étais comme si j’avais gagné à coup sûr.»

Ce combat avec Fili était le premier sur le nouveau contrat UFC de Yusuff. Il se dit heureux d’avoir pu renouer avec l’UFC et se battre sur ces grosses cartes. Yusuff sait que l’UFC essaie de le pousser comme une star et sait que c’est à cause de son style.

«Je pense que c’est à cause de mon style. Il est très convivial pour les fans et je suis sûr qu’il n’est pas difficile de convaincre qui que ce soit de me regarder me battre », a-t-il déclaré. “Toute entreprise qui propose du divertissement va y mettre des actions.”

Avec la victoire sur Fili, Yusuff a été classé et cherchera maintenant à progresser dans le classement. En outre, Yusuff dit qu’il a gagné une tonne de fans depuis qu’il s’est battu sur une carte Conor McGregor.

«J’ai l’impression que cette victoire, c’est la plus grande victoire jusqu’à présent, évidemment. Mais c’est une victoire qui était nécessaire », a expliqué Yusuff. «Ce fut une victoire de me faire passer d’un gars régulier sur la liste à un des meilleurs gars de la catégorie de poids.»

Maintenant, avec lui étant classé et ne subissant relativement aucun dommage, Yusuff cherche à rester actif. Il espère combattre trois fois cette année et devenir un concurrent de haut niveau d’ici la fin de l’année.

Pourtant, Yusuff sait que son retour dans l’Octogone ne sera décidé que par l’UFC et ses entraîneurs.

«Avec moi, mes entraîneurs m’appellent et me disent que nous nous battons contre ce type à cette date. J’y arrive », a déclaré Yusuff. “Mon emploi du temps ne change pas. Je m’entraîne à temps plein toute l’année, donc je suis prêt à tout moment. “

Quand il revient, Sodiq Yusuff ne se soucie pas de qui il se bat. Il n’a d’œil que sur une seule personne et c’est le champion, Alexander Volkanovski.

“Je n’ai personne en tête, je laisse cela à mes entraîneurs”, a-t-il déclaré. «Je suppose que la personne que je voudrais combattre est Volkanovski parce qu’il a la ceinture. En dehors de cela, je devrai en obtenir quelques-uns de plus, alors je me présente et je fais ce que mes entraîneurs disent. “

En fin de compte, ce fut un combat parfait et a conduit à Yusuff comme avant le combat, il a découvert que lui, sa mère et son frère avaient acquis la citoyenneté américaine. Mais, il sait qu’il reste du travail à faire pour récupérer le reste de sa famille.

«C’est un soulagement mais il reste encore du travail à faire. Le soulagement est que nous sommes enfin prêts, mais maintenant le travail amène le reste de la famille ici », a-t-il conclu.

Selon vous, qui devrait affronter Sodiq Yusuff après sa victoire à l’UFC 246?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 28/01/2020.