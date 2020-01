Sodiq Yusuff montre le grappling, souligne Andre Fili

LAS VEGAS – Sodiq Yusuff a montré qu’il était plus qu’un simple attaquant samedi en utilisant son jeu au sol pour marquer des points clés lors d’une victoire contre Andre Fili à l’UFC 246.

Yusuff (11-1 MMA, 4-0 UFC) a décroché une quatrième victoire consécutive pour commencer son mandat dans l’octogone quand il a battu et utilisé une position de grappling supérieure sur Fili (20-7 MMA, 8-6 UFC) pour remporter une décision unanime par des scores de 29-28 à tous les niveaux samedi.

Le combat poids plume faisait partie de la carte préliminaire de l’UFC 246 au T-Mobile Arena. Il a été diffusé sur ESPN après les premières phases préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN + et devant la carte principale sur le pay-per-view.

Yusuff et Fili sont sortis de la porte en se balançant rapidement et durement. Les deux hommes ont frôlé les coups de poing dévastateurs dans les premiers instants avant de finalement s’installer dans un sillon. Yusuff était plus net, cependant, provoquant un gonflement précoce autour de l’œil droit de Fili. «Touchy» a été le premier à initier le grappling, le tir et l’abattage de Yusuff à plusieurs reprises. Il ne pouvait cependant pas le garder là-bas, et Yusuff revenait à chaque fois. Yusuff a décroché sa propre position au sommet d’une course et a presque enfermé un kimura, mais Fili a réussi à s’échapper. Yusuff a clôturé la manche sur le dessus, terminant fort avec un solide sol et livre.

Fili est sorti en cherchant à faire bonne impression au deuxième tour en lançant des coups de pied durs. Yusuff a attrapé le deuxième et a renversé Fili au sol avant d’établir la position supérieure. Il a avancé la position d’en haut et a travaillé dans des grèves opportunes. Après plusieurs minutes de contrôle, Yusuff s’avança pour monter. Il ne pouvait pas le garder là, cependant, parce que Fili l’a retenu et s’est levé. Fili a tenté de répondre par un retrait, mais il n’a rien pu faire avant la fin du tour.

Avec Yusuff apparemment en contrôle dans la dernière phase, Fili a accéléré le rythme aux pieds et a décroché certaines de ses meilleures frappes de la lutte contre Yusuff, dont le rythme a certainement ralenti dans les étapes ultérieures. Mais Yusuff a évité d’être blessé ou de subir des dégâts dramatiques pour durer jusqu’à la cloche finale et prendre la décision.

“J’ai été très surpris (il a pris mes coups de poing) à cause de la confiance que j’ai en moi”, a déclaré Yusuff lors de son entretien avec Joe Rogan après le combat. «Il est à l’UFC depuis que j’ai commencé à m’entraîner à plein temps. Je l’ai regardé à la télévision et je le respecte beaucoup. »

Les résultats les plus récents de l’UFC 246 incluent:

Sodiq Yusuff bat. Andre Fili par décision unanime (29-28, 29-28, 29-28)

Askar Askarov bat. Tim Elliott via décision unanime (29-28, 30-27, 30-27)

Drew Dober bat. Nasrat Haqparast via TKO (coups de poing) – Tour 1, 1:10

Aleksa Camur bat. Justin Ledet par décision unanime (29-28, 30-27, 30-27)

Sabina Mazo bat. J.J. Aldrich via décision partagée (29-28, 28-29, 29-28)

.