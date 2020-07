Rory MacDonald a conclu un accord avec le PFL pour plusieurs combats pour continuer sa carrière en cage après avoir triomphé à l’UFC ou au Bellator. Le combattant canadien vétéran cherche à continuer de récolter des triomphes dans cette entreprise qui, bien qu’il ne soit pas à la hauteur de ceux mentionnés en termes de prestige ou de talent, est l’un des plus suivis au monde. On ne sait pas encore quand il fera ses débuts dans la Professional Fighters League, mais selon toute probabilité, ce sera en 2020.

Rory MacDonald: son plus grand regret et sa plus grande fierté

Annonces :

Sans en savoir plus sur son avenir, il est temps d’en savoir un peu plus sur son passé. Parce que dans une récente interview avec MMA Fighting, le « Red King » a révélé ce qui est votre plus grand regret jusqu’à la date.

« Si je devais choisir un repentir comme le plus grand de ma carrière, ce serait ne pas avoir mieux préparé mon combat avec Gegard Mousasi (MacDonald a perdu au deuxième tour contre le Bellator World Middleweight Championship.) C’était une grande opportunité pour moi et je ne l’ai pas prise assez au sérieux. Visiblement, il m’a écrasé. Mais je ne peux pas pleurer maintenant. Je dois juste persévérer pour arriver là où je veux aller.

« Je n’aime pas le regretter. Depuis que j’ai commencé ma carrière, il y a eu des moments dont j’ai été très heureux mais il y a aussi beaucoup de choses que je regrette. Maintenant, j’ai 30 ans, une famille et je commence un nouveau chapitre. Je veux réfléchir sérieusement aux années à venir. Je ne peux pas faire un bon combat, puis perdre le focus et en faire deux mauvais. Je dois garder le cap et rester concentré. Voilà où est ma tête. «

McDonald parle également de un moment dont vous êtes très fier.

« Je me souviens quand j’allais signer avec l’UFC, j’étais un poids léger, et on m’a demandé d’avoir au moins deux victoires en poids welter avant de m’engager. J’étais dans King of the Cage et j’ai fait deux combats au poids welter. Je me souviens de m’être senti bien après avoir remporté le deuxième. J’ai atteint le niveau supérieur et j’ai réussi à signer avec l’UFC, dont j’avais longtemps rêvé. Ce fut un moment vraiment spécial«

Enfin, le Canadien commentaires sur son arrivée au PFL.