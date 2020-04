Song Yadong contre Marlon Vera en préparation pour l’événement UFC le 16 mai

Un affrontement entre poids coqs entre Song Yadong et Marlon Vera semble se diriger vers l’octogone le mois prochain.

Plusieurs personnes connaissant les plans de la promotion ont confirmé à MMA Fighting que le match entre Song et Vera est en préparation pour le 16 mai. L’événement devrait avoir lieu au VyStar Veterans Memorial Arena de Jacksonville, en Floride, et diffusé sur ESPN. et ESPN +.

Le combat a été verbalement accepté et des contrats devraient être signés prochainement, selon plusieurs sources.

Le non. Song, classé 13e, est invaincu lors de ses huit derniers combats, avec quatre victoires à l’UFC. Dans sa dernière apparition, “The Terminator” a affronté Cody Stamann à l’UFC Washington en décembre dernier. Après un va-et-vient, le combat a été déclaré nul à la majorité. Song a ensuite décroché le top 15 suite à un impressionnant premier KO d’Alejandro Perez à l’UFC 239 en juillet dernier.

C’était une route folle pour Vera de revenir dans l’octogone depuis qu’il avait remporté sa cinquième victoire consécutive, un TKO de troisième ronde contre Andre Ewell à l’UFC Tampa en octobre. “Chito” devait affronter Jimmie Rivera lors de l’événement UFC 247 de février avant que Rivera ne soit obligé de se retirer avec une blessure. Vera a ensuite été réservé contre Eddie Wineland à l’UFC Columbus et Ray Borg pour l’itération du 18 avril de l’UFC 249 avant que ces événements ne soient reportés en raison de la pandémie de COVID-19 en cours.

Vera, 27 ans, semble remonter de son non. 14 rang contre un adversaire légèrement mieux classé.

L’événement de l’UFC le 16 mai devrait être mis en évidence par une épreuve de force entre Walt Harris et Alistair Overeem.