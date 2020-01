Sosies Kelvin Gastelum et Nasrat Haqparast se réunissent à l’UFC 246

Lorsque Nasrat Haqparast a fait ses débuts à l’UFC, il a été surnommé «Mini Kelvin Gastelum».

Il y a une ressemblance frappante entre le jeune Haqparast né en Afghanistan et le concurrent de poids moyen Gastelum, qui a finalement décidé de nous orner ensemble avec une photo.

“Frères réunis.”

Haqparast affrontera Drew Dober samedi à l’UFC 246 et tentera de décrocher sa quatrième victoire consécutive. Le poids léger qui frappe fort ne ressemble pas seulement à l’apparence de Gastelum, il a également beaucoup de puissance dans ses coups de poing, ce qui en fait l’une des perspectives les plus excitantes de la division.

L’UFC 246 aura lieu samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

