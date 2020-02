Soudain, le voyage de Jon Jones vers les poids lourds ne semble pas être une si bonne idée

Jon Jones a vaincu Dominick Reyes par décision unanime lors du Main Event UFC 247 Pay-per-view (PPV) samedi dernier. nuit (8 février 2020) à l’intérieur du Toyota Center de Houston, au Texas, et, ce faisant, a dépassé Georges St-Pierre et a pris la place de n ° 1 en tant que champion le plus gagnant de l’histoire de la promotion.

C’est la bonne nouvelle.

La mauvaise nouvelle, du moins pour Team Jones, est que Reyes a failli sortir de “The Lone Star State” avec la sangle de 205 livres. Je n’irais pas jusqu’à qualifier cela de vol qualifié, mais vous auriez probablement entendu moins de plaintes si les juges avaient donné le signe de tête à «The Devastator». Cela dit, Reyes a décidé de rouler en quatre et cinq tours, ce qui n’est pas quelque chose que vous pouvez faire contre l’un des plus grands combattants de tous les temps.

Surtout au Texas.

Pour ne pas se moquer de vous tous les habitants de Houston, mais même Adalaide Byrd était comme “Wow, ce sont des tableaux de bord loufoques” (les voir ici). Et tandis que nous sommes sur le sujet de la notation, nous pouvons peut-être aussi arrêter de pleurnicher sur les retraits. À en juger par les réactions sur Twitter, vous penseriez qu’un retrait ne devrait plus être marqué lorsque le combattant au sol apparaîtra.

Devrions-nous également arrêter de marquer des frappes importantes lorsqu’elles ne causent aucun dommage?

Jones (26-1, 1 NC) pourrait être fier de sa performance maintenant que tout est dit et fait, mais c’est le deuxième combat consécutif qu’il avait besoin d’un renflouement des juges, alors j’imagine l’entraîneur Greg Jackson et son équipe de gestionnaires aura une conversation très honnête avec “Bones” après que le champion de 32 ans ait fini de faire la fête.

Comme cela pourrait prendre jusqu’en juillet, il vaut mieux qu’ils l’interrompent juste la semaine prochaine.

Je fais référence, bien sûr, à ce voyage très compliqué aux poids lourds. Reyes était un gros et puissant 205 livres avec une puissance sérieuse et avant que “The Devastator” ne manque d’essence dans les rondes de championnat, Jones semblait mal équipé pour faire face à un adversaire intrépide de sa taille et de sa force.

Celui qui a refusé d’être intimidé.

De son propre aveu, Jones ne peut pas casser un raisin, donc je ne suis pas sûr du type de plan de jeu qu’il utiliserait contre un monstre comme Francis Ngannou, un lutteur puissant comme Curtis Blaydes, ou un boxeur robuste comme le champion des poids lourds actuel, Stipe Miocic. “Bones” n’a tout simplement pas été très spécial lors de ses dernières sorties.

Je sais que la réponse simple est «il est hors de vitesse» mais ce qui a rendu Jones unique pendant la majeure partie de sa carrière, c’est sa capacité à être imprévisible, dynamique et un maître de la gamme. On aurait dit que chaque fois qu’une manche se terminait dans la tête d’affiche de l’UFC 247, le coin de Reyes lui dirait exactement ce qui allait arriver, puis au bon moment, Jones s’en tenait au scénario. Peut-être que les entraîneurs l’ont rattrapé à ce stade ou la division est juste beaucoup plus difficile qu’elle ne l’était autrefois.

Cela ne devrait pas sembler que je minimise Reyes parce qu’il avait l’air fantastique. Mais nous ne pouvons pas non plus prétendre que Jones n’a pas somnambule ces dernières années, et si vous voulez que je m’excite pour un voyage jusqu’à poids lourds, je vais devoir voir “Bones” faire une sérieuse rupture contre un adversaire redoutable.

Au lieu de cela, nous devrons peut-être nous contenter du vainqueur de ce combat.

Pour des résultats complets et une couverture point par point de la totalité de la carte de combat UFC 247 CLIQUEZ ICI. Pour consulter toutes les nouvelles et notes de l’UFC 247: «Jones vs Reyes», assurez-vous de consulter nos archives d’événements complètes ICI.