Souffrant de double vision – et ignoré par les médecins du pays – «Zombie coréen» va subir une chirurgie oculaire à Phoenix

On s’attendait à ce que Chan Sung Jung, candidat au poids plume de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), passe sous le couteau pour corriger la double vision qui le tourmente bien avant de freiner Frankie Edgar à Busan.

Malheureusement, les médecins de sa Corée natale ont jeté un rapide coup d’œil à “Zombie coréen” et se sont dit “Nan, tu es bon”. Avec l’aide de l’UFC, le concurrent n ° 4 a pu obtenir un deuxième avis et devrait subir une intervention chirurgicale dans les prochaines semaines.

“Il a fallu beaucoup de temps pour passer des examens médicaux et il y avait une différence de diagnostic entre les médecins en Corée et à Phoenix”, a déclaré Jung, 32 ans, au MMA Junkie. «Enfin, j’ai décidé de me faire opérer bientôt à Phoenix. Je suis sûr que je pourrai retourner à la cage vers juillet ou août parce que le chirurgien dit que ce n’est pas une grosse opération. »

On ne sait pas à quoi pourrait ressembler le paysage de 145 livres à son retour. Max Holloway devrait retrouver Alexander Volkanovski en juin, tandis que Brian Ortega et Zabit Magomedsharipov espèrent entrer en collision à l’UFC 249.

“En ce moment, je me concentre sur Volkanovski”, a déclaré Jung (16-5). «Si cela ne fonctionnait pas pour moi de combattre le champion, je serais intéressé à combattre Ortega – mais je veux m’en assurer. En ce moment, je veux combattre Volkanovski. »

On se voit en août?