Soumission de l’année 2019 du MMA Fighting: Bryce Mitchell tord Matt Sayles dans le deuxième Twister

Le Twister est parmi les soumissions les plus méchantes du MMA, il est donc normal qu’un homme surnommé “Thug Nasty” ne soit désormais que la deuxième personne à réussir à en réussir un à l’UFC.

Au cours de la dernière année et demie, Bryce Mitchell s’est annoncé comme l’un des meilleurs jeunes espoirs de l’UFC. Issu de The Ultimate Fighter 27, le natif de l’Arkansas a impressionné par ses victoires sur Tyler Diamond et Bobby Moffett, mais son combat contre Matt Sayles à l’UFC Washington était censé être un grand pas en avant pour le jeune grappler. Au lieu de cela, Mitchell a réalisé sa meilleure performance à ce jour et a donné au monde du MMA quelque chose dont ils parleront pendant des années: un Twister authentique.

Tout était tellement inattendu que le commentateur Paul Felder a commencé à crier «Pas question! Pas question! »Alors que Mitchell réduisait la soumission.

Mitchell est sorti de la porte et a grondé Sayles du saut, abattant rapidement son adversaire et dominant Sayles au sol. Mitchell a évolué de manière transparente entre la monture complète et la monture trois-quarts, portant sur Sayles et recherchant des opportunités pour prendre le dos. À plusieurs reprises, Sayles a abandonné le dos uniquement pour torturer et empêcher Mitchell d’insérer ses crochets. Mitchell n’a pas forcé le problème, traversant chaque transition avec Sayles et attendant son moment. Puis, c’est finalement venu.

Après que Sayles a renoncé à son dos, Mitchell a finalement pu verrouiller un triangle corporel. Sayles a commencé à se tordre dedans immédiatement et Mitchell a renfloué, passant à travers et prenant la monture complète. Sayles a de nouveau roulé et était à nouveau en position de tortue, mais cette fois, Mitchell a tiré son crochet lointain à la place de son proche, essayant de traîner Sayles avec lui. Sayles a roulé et s’est défendu, mais ce faisant, il a laissé son torse exposé. Mitchell a saisi le bras droit de Sayles pour le contrôler, a verrouillé la jambe gauche de Sayles avec les deux, puis a tiré le bras de Sayles derrière sa propre tête et a saisi la manivelle sur la forme désormais bretzel de Sayles. Tout était tellement inattendu que le commentateur Paul Felder a commencé à crier «Pas question! Pas question! »Alors que Mitchell réduisait la soumission.

Et bien sûr, cela ne devrait pas être attendu car le Twister est la soumission la plus rare en MMA. Popularisé par Eddie Bravo (qui a sans aucun doute obtenu un coup de pied de Mitchell’s Twister à 4h20 du premier tour) en compétition de BJJ, il n’y a jamais eu qu’un autre Twister dans l’histoire de l’UFC, lorsque Chan Sung Jung a présenté Leonard Garcia avec un il y a presque neuf ans. Ce Twister a remporté le prix de la soumission de l’année en 2011 et il est donc approprié que le Twister de Mitchell suive ces traces illustres.

Peut-être que maintenant il peut enfin obtenir le short camouflage Reebok qu’il a demandé pendant tout ce temps.

Photo de Jeff Bottari / Zuffa LLC via .

En se dirigeant vers l’UFC Singapour, la discussion s’est concentrée sur ce combat qui pourrait être le plus grand match de grappling de l’histoire du MMA. Après tout, Ben Askren et Demian Maia sont des grapplers de classe mondiale par pedigree et ont prouvé au cours de leur carrière en cage qu’ils sont également parmi les meilleurs grapplers MMA. Mais lorsque la confrontation a finalement eu lieu, ce que nous avons vu, c’est qu’un homme était manifestement supérieur dans les arts de combat au sol.

Au début, les deux sorciers aux prises se sont engagés dans une affaire essentiellement debout; Maia a reconnu que tenter de vaincre l’ancien lutteur olympique était probablement une course de dupes et Askren se méfiait de la garde de Maia. Avec raison, cela s’est avéré parce que les quelques fois où Askren a tiré pour des mises au sol, il a immédiatement été menacé par des tentatives de balayage et de soumission de Maia. Au deuxième tour, Askren a été balayé, ce qui a amené Maia à prendre la monture complète et à marteler Askren par le haut. Askren a réussi à s’échapper mais à ce moment-là, il semblait clair que lutter contre Maia allait se terminer en désastre pour l’ancien double champion de lutte D-I.

Cette catastrophe est survenue au troisième tour quand Askren a fait un démontage de voyage sur Maia qui s’est terminé par l’attaque d’une jambe de Maia, puis le balayage d’Askren, qui s’est retourné et a abandonné son dos. Renoncer à Maia est une invitation à se soumettre, et Maia a accepté, enfermant un étranglement à l’arrière peu de temps après.

Au lendemain, Askren a pris sa retraite du MMA. Pendant ce temps, à 42 ans, Demian Maia est toujours aussi fort et, pendant au moins un bref instant en 2019, a rappelé à tout le monde pourquoi le jiu-jitsu était la forme dominante d’arts martiaux pour une grande partie du développement de l’UFC.

Les dernières années ont été des montagnes russes pour Brent Primus.

En 2017, la perspective alors invaincue a probablement renversé Michael Chandler via un arrêt de travail controversé pour remporter le titre de Bellator léger. 18 mois plus tard, Primus et Chandler se sont affrontés, Chandler dominant Primus. Pour certains combattants, cela aurait pu être la fin – un gars qui a pris les bonnes pauses et a tenu la ceinture pendant une courte période. Mais au lieu de cela, en 2019, Primus a rebondi avec la présentation la plus excitante de sa carrière, une soumission gogoplata de l’Anglais Tim Wilde dans l’arrière-cour de Wilde.

Le combat n’a pas duré longtemps et a montré à quel point un grappler Primus peut être dangereux. Wilde est sorti fort, laissant tomber Primus avec un crochet et plongeant dans la garde de l’ancien champion. Cela s’est avéré une erreur fatale, car Primus s’est rapidement rétabli et a presque immédiatement commencé à attraper le bras droit de Wilde avec sa jambe gauche. Au moment où Wilde a reconnu ce qui se passait, il était trop tard – Primus a glissé son tibia sur le cou de Wilde et a commencé à baisser la tête. Wilde a fait de son mieux pour repousser la soumission, mais finalement Primus a réussi à faire participer son autre jambe et à reculer ses hanches, forçant le robinet de Wilde à seulement 1:20 du premier tour.

Esther Lin, MMA Fighting

Les cravates péruviennes sont rares à voir dans le MMA, encore plus dans les catégories de poids plus lourdes, mais c’est exactement comme cela que Misha Cirkunov a cimenté sa victoire de retour sur Jimmy Crute à l’UFC Vancouver.

Longtemps considéré comme un puissant grappler, Cirkunov a pris le contrôle du combat très tôt, abattant Crute et dominant la position avec une forte pression. Le jeune Crute a finalement explosé hors de la monture inférieure, inversant la position et atterrissant de bons coups. Ce qui a suivi ensuite a été un rythme torride d’échanges de positions, avec une extension excessive de Crute, une inversion de position de Cirkunov et une nouvelle explosion de Crute en position dominante.

Finalement, Crute a commencé à atterrir de bons coups en transition et il semblait que le jeune espoir pourrait obtenir un TKO de premier tour, mais juste au moment où les choses étaient les plus terribles, Cirkunov a balayé Crute une fois de plus et s’est ensuite accroché à la cravate péruvienne depuis la position de la tortue. , donnant à l’Australien invaincu sa première défaite.

Bellator MMA

Pour le fan hardcore de MMA, Masakazu Imanari est une légende. Ayant acquis une notoriété en tant que l’un des meilleurs spécialistes duglock dans le jeu, le mouvement préféré d’Imanari, un rouleau debout dans un crochet de talon, a été affectueusement surnommé «Le rouleau Imanari» et en fait, le sorcier de grappling de 43 ans l’a utilisé à merveille effet plus tôt l’année dernière, soumettant Kwon Won Il à ONE Championship au début de 2019. C’était sa 17e soumission de leglock au cours de sa carrière, mais au Bellator 225, Aviv Gozali a fait quelque chose que même le grand maître de leglocking n’a jamais pu lui-même: verrouiller un crochet de talon en seulement 11 secondes.

La perspective israélienne 2-0 ressemblait à un Imanari vintage face à Eduard Muravitskiy, chargeant à travers la cage et sautant dans un rouleau Imanari qui a déclenché le combattant beaucoup plus expérimenté. Avec Muravitskiy baissé et ses jambes emmêlées, Gozali a rapidement travaillé ses bras dans une position de crochet de talon et a tourné, assurant la soumission la plus rapide de l’histoire de Bellator.

Voici comment s’est déroulé le vote pour la soumission de l’année 2019 de MMA Fighting.

MMA Fighting







Jack Hermansson a battu. David Branch – 30 mars, UFC sur ESPN 2

Paul Craig bat. Kennedy Nzechukwu – 30 mars, UFC sur ESPN 2

Patchy Mix def. Ricky Bandejas – 14 juin, Bellator 222

Ben Askren déf. Robbie Lawler – 2 mars, UFC 235

Charles Oliveira bat. David Teymur – 2 février, Fortaleza

Cory Sandhagen bat. Mario Bautista – 19 janvier, UFC Brooklyn

Alexander Shlemenko bat. David Branch – 14 décembre, RCC 7

Kanaki Murata bat. Liana Pirosin – 7 juin, Invicta FC 35

Marlon Moraes bat. Raphael Assuncao – 2 février, UFC Fortaleza

Rafael dos Anjos bat. Kevin Lee – 18 mai, UFC Rochester

Ovince Saint Preux bat. Michal Oleksiejczuk – 28 septembre, UFC Copenhague

Anthony Smith bat. Alexander Gustafsson – 1er juin, UFC Stockholm

Kiril Gorobets bat. Gasan Azizov – 2 mars, WWFC 14

Mads Burnell bat. Dean Trueman – 29 juin, Cage Warriors 106

Makwan Amirkhani bat. Chris Fishgold – 1er juin, UFC Stockholm

Patchy Mix def. Isaiah Chapman – 26 octobre, Bellator 232

Khabib Nurmagomedov bat. Dustin Poirier – 7 septembre, UFC 242