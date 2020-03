«Soumission du mois» de MMA Junkie, mars 2020: Charles Oliveira

Avec un autre mois de MMA bourré d’action dans les livres, MMA Junkie examine les meilleures soumissions de mars 2020: voici les cinq nominés, classés par ordre chronologique, et lauréat du prix «Soumission du mois» de MMA Junkie pour mars.

Au bas du message, faites-nous savoir si nous avons bien fait les choses en votant pour votre choix.

* * * *

Les nominés

Damon Jackson bat. Mauro Chaulet au LFA 83

Damon Jackson (17-3-1) a rebondi après un 2019 sans victoire lorsqu’il a rapidement expédié un Mauro Chaulet (13-7) surclassé dans leur tête d’affiche poids plume.

Chaulet a obtenu une position avantageuse par rapport à Chaulet sur le terrain et a réussi à verrouiller un étranglement arrière nu un peu plus de deux minutes plus tard. Chaulet n’a pas pu s’échapper, et Jackson a obtenu sa 13e soumission de carrière.

Gerald Meerschaert bat. Deron Winn à l’UFC 248

Gerald Meerschaert (31-12 MMA, 6-4 UFC) a remporté sa première victoire en 2020 en présentant Deron Winn de l’American Kickboxing Academy (6-2 MMA, 1-2 UFC) dans un combat amusant qui s’est déroulé dans la division des poids moyens.

Meerschaert a pris quelques gros coups au début du combat, mais a finalement trouvé sa portée, a secoué son adversaire et a terminé avec un étranglement à l’arrière au troisième tour. La victoire a vu «GM3» s’améliorer à 2-1 lors de ses trois dernières sorties à l’UFC.

Rodolfo Vieira bat. Saparbek Safarov à l’UFC 248

Rodolfo Vieira (7-0 MMA, 2-0 UFC) était probablement en route vers une perte d’arrêt du médecin contre Saparbeg Safarov (9-3 MMA, 1-3 UFC). Heureusement pour lui, il a terminé le combat avant que le médecin ne puisse intervenir.

L’œil mutilé et enflé, Vieira s’est occupé des affaires au premier tour contre Safarov dans leur combat de poids moyen, obtenant un étranglement bras-triangle pour la soumission.

Renato Moicano bat. Damir Hadzovic à l’UFC sur ESPN + 28

Renato Moicano (14-3-1 MMA, 6-3 UFC) a brillé lors de ses débuts légers quand il a roulé Damir Hadzovic (13-6 MMA, 3-4 UFC) au premier tour pour mettre une nouvelle couche de peinture sur sa carrière .

L’ancien concurrent poids plume n’a eu besoin que de 44 secondes pour envoyer Hadzovic avec un étranglement à l’arrière. Il a rapidement mis le combat au sol, a pris le dos et a ensuite terminé le travail pour conclure une courte nuit au bureau.

Charles Oliveira bat. Kevin Lee à l’UFC sur ESPN + 28

Charles Oliveira (29-8 MMA, 17-8 UFC) a décroché sa première victoire au Main Event de l’UFC en battant Kevin Lee (18-6 MMA, 11-6 UFC) pour prolonger sa séquence de victoires à sept.

Oliveira a prolongé sa séquence avec une victoire de soumission au troisième tour contre Lee grâce à un étranglement à guillotine. Le Brésilien a attendu son moment pour attaquer avec le starter, et quand il l’a obtenu, il a égalé le record de tous les temps de l’UFC.

* * * *

Le gagnant: Charles Oliveira

Le jour d’Oliveira est enfin arrivé, même s’il s’agissait d’un jour étrange.

“Do Bronx” a longtemps été un compétiteur talentueux, mais n’a jamais tout mis ensemble sur une période de temps prolongée.

Mais ces jours sont révolus. Imperturbable devant le décor étrange d’un Ginasio Nilson Nelson vide à Brasilia, au Brésil, en raison de la pandémie de coronavirus, Oliveira a présenté un spectacle magistral dans l’événement principal de l’UFC sur ESPN + 28.

Oliveira a terminé l’ancien challenger intérimaire du titre des poids légers Kevin Lee avec un étranglement à guillotine 28 secondes après le troisième tour. Le combat a été disputé à un poids de rattrapage de 158,5 livres après que Lee ait perdu du poids la veille.

Avec cela, Oliveira a remporté son septième combat consécutif. Ils sont tous venus en guise de finition. Il a ajouté à son record de soumission à l’UFC à 14 ans et a égalé la marque de Donald Cerrone pour les finitions à 16 ans.

Il n’a pas fallu longtemps pour comprendre comment le combat allait se dérouler. La base de Lee est la lutte et il a marqué un retrait précoce, mais Oliveira est immédiatement allée chercher des crochets au talon et des verrous de jambe. La lutte de Lee est suffisamment astucieuse pour qu’il parvienne à brouiller les mauvais endroits, mais aussi souvent qu’autrement, il se baladait dans une autre tentative de soumission.

Le deuxième s’est également avéré être une mauvaise nouvelle pour Lee, car Oliveira a montré son jeu de stand-up bien amélioré, traquant Lee et atterrissant des uppercuts. Lee est allé faire un démontage, mais cela l’a encore une fois entraîné dans une toile d’araignée de tentatives de soumission.

Lee a réussi sa meilleure offensive du combat à la fin du deuxième tour, quand il a pris le contrôle supérieur et atterri des mains et des coudes solides. Mais dans le troisième, il a encore une fois dû effectuer un démontage défensif, et à partir de là, ce n’était qu’une question de seconde avant qu’Oliveira ne le termine avec l’étouffement.

Lee, qui est peut-être sorti avec l’étrangleur, a protesté contre le fait qu’il n’avait pas tapé, mais la rediffusion a clairement montré qu’il l’avait fait à plusieurs reprises.

.