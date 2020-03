«Soumission du mois» de MMA Junkie pour février: tueur de ceinture noire

Avec un autre mois de MMA bourré d’action dans les livres, MMA Junkie examine les meilleures soumissions de février 2020: voici les cinq nominés, classés par ordre chronologique, et lauréat du prix «Soumission du mois» de MMA Junkie pour février.

Au bas du message, faites-nous savoir si nous avons bien fait les choses en votant pour votre choix.

* * * *

Les nominés

Daniel Rodriguez bat. Tim Means à l’UFC sur ESPN + 25

Daniel Rodriguez (11-1 MMA, 1-0 UFC) a saisi l’occasion lors de ses débuts à l’UFC, en éliminant Tim Means (29-12-1 MMA, 11-9 UFC), un vétéran de 21 combats de l’organisation, en le deuxième tour de leur combat de poids welter.

Après avoir frappé Means aux pieds et l’avoir mis en grand danger de KO, Rodriguez a changé son attaque en un étranglement à guillotine debout. Il est entré en profondeur, et peu de temps après, Means a tapé et le combat était terminé.

Alex Polizzi bat. Jamal Pogues au LFA 82

Alex Polizzi (6-0) a marqué son billet pour un contrat avec Bellator en remportant le titre des poids lourds légers LFA avec une finale de soumission de Jamal Pogues (7-3) en ronde de championnat.

Bien que les soumissions diminuent de probabilité plus tard dans les combats, Polizzi a arraché la jambe de Pogues au début du quatrième tour et s’est enfermé dans un crochet au talon. Pogues a tapé dehors, et Polizzi est resté invaincu dans sa jeune carrière.

Georgi Karakhanyan bat. Paul Redmond chez Bellator Europe 7

À son retour dans la division des poids légers, Georgi Karakhanyan (29-10-1 MMA, 7-8 BMMA) a remporté une victoire bien méritée contre Paul Redmond (15-9 MMA, 2-1 BMMA).

Après une sécheresse de trois combats, Karakhanyan a eu une bataille divertissante avec Redmond avant de verrouiller un étranglement à guillotine au début du tour pour terminer le combat et lever la main pour la première fois en 21 mois.

Jimmy Crute bat. Michal Oleksiejczuk à l’UFC sur ESPN + 26

Jimmy Crute (11-1 MMA, 3-1 UFC) a rebondi après la première défaite de sa carrière avec une finition impressionnante de Michal Oleksiejczuk (14-4 MMA, 2-2 UFC) dans leur match contre les poids lourds légers.

Crute a mis à profit son avantage au sol quand il a mis Oleksiejczuk sur le dos et a synchronisé un Kimura pour obtenir le robinet en un peu plus de trois minutes.

Jordan Griffin bat. TJ Brown via guillotine choke à l’UFC sur ESPN + 27

Juste au moment où il semblait qu’il n’allait pas finir, Jordan Griffin (18-7 MMA, 1-2 UFC) a étranglé TJ Brown (14-7 MMA, 0-1 UFC) à froid.

Tentant de verrouiller un étrangleur à guillotine depuis la position la plus basse, Griffin a tenté de terminer le combat et a semblé infructueux. Quelques secondes plus tard, cependant, le combat était terminé et Griffin avait sa première victoire à l’UFC.

* * * *

Le gagnant: Jordan Griffin

La première victoire de Griffin à l’UFC était impressionnante.

Après être allé 0-2 avec deux défaites à l’unanimité pour lancer son mandat octogonal, Griffin avait besoin de lever la main pour assurer son avenir avec l’organisation.

Il a fait exactement cela, et de façon élégante, rien de moins.

Griffin a opté pour un étranglement à guillotine habituel en bas, ce que le commentateur de la cage Michael Bisping a considéré comme ayant une réelle chance de terminer le combat. Il avait cependant tort, car Griffin a pu terminer le combat avec une technique utile.

“J’adore cet étranglement – c’est l’une de mes soumissions”, a déclaré Griffin. “Lorsque vous accrochez cela par-dessus l’épaule, il est presque impossible de vous échapper. Les gens pensent qu’ils peuvent faire le tour parce que leurs jambes sont libres, mais cela le rend plus serré. Dès que je l’ai enfermé, j’ai su que c’était fini et qu’il était sorti. C’est mon tueur de ceinture noire juste là. “

