Soumission! Regardez Charles Oliveira étouffer Kevin Lee dans l’événement principal à l’UFC Brasilia

Charles Oliveira a obtenu son septième octogone consécutif plus tôt ce soir (samedi 14 mars 2020) à l’UFC Fight Night 170 en direct sur ESPN + depuis le Nilson Nelson Gymnasium de Brasilia, au Brésil, lorsqu’il a mis fin à son homologue léger Kevin Lee via soumission au troisième tour (étrangleur à guillotine).

Les deux poids légers ont atterri tôt sur les pieds avant que Lee ne puisse sécuriser la monture lors d’une course au sol. Oliviera s’est bien battu de son dos alors qu’il tentait plusieurs crochets au talon qui vérifiaient «Motown Phenom». Lee commencerait bien aussi dans la seconde avec de bonnes combinaisons sur les pieds avant de s’assurer des retraits consécutifs. Oliveira a encore une fois bien défendu pour limiter les dégâts.

Dans le troisième, Lee a sorti des coups de poing alors que sa confiance augmentait. C’était peut-être une erreur alors qu’il plongeait la tête à l’intérieur et la laissait ouverte pour un étranglement à guillotine. Oliveira a perdu peu de temps et l’a enfermée, faisant glisser «Motown Phenom» sur la toile. Lee a combattu l’étranglement pendant quelques secondes avant de taper.

Découvrez la séquence de finition ci-dessus avec l’aimable autorisation de l’UFC.

Avec cette performance, Oliveira remporte la plus grande victoire de sa carrière professionnelle en MMA et pousse maintenant sa séquence de victoires actuelle à sept impressionnants d’affilée. Le vétéran de 30 ans est désormais invaincu dans son pays d’origine, le Brésil (6-0 en compétition UFC) et se prépare pour un match énorme lors de sa prochaine sortie.

Soit dit en passant, «do Bronx» a également étendu son record à l’UFC pour la plupart des soumissions (14).

