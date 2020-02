Soumission! Regardez Jordan Griffin marquer une guillotine de retour sur T.J. Brown à l’UFC Norfolk

Jordan Griffin a dû se battre par derrière plus tôt ce soir (samedi 29 février 2020) lors de l’UFC Fight Night 169 en direct sur ESPN + depuis Chartway Arena à Norfolk, en Virginie, mais l’alun de la «Dana White’s Tuesday Night Contender Series» a quand même réussi à marquer sa première victoire en octogone avec une soumission au deuxième tour (étranglement à guillotine) sur TJ Marron.

Brown a réussi à réduire la distance tôt et à abattre Griffin. Griffin menacerait avec quelques soumissions en cours de route, mais Brown s’est bien défendu et a gardé les choses sous contrôle. C’était jusqu’au deuxième tour lorsque Brown a marqué un autre retrait, mais a laissé sa tête ouverte pour un étranglement. Griffin a rapidement verrouillé ses bras et a commencé à serrer jusqu’à ce que Brown soit forcé de taper.

Découvrez les extraits vidéo ci-dessus avec l’aimable autorisation de l’UFC / ESPN.

Avec cette performance, Griffin obtient sa première victoire à l’UFC après avoir échoué à deux reprises. Le vétéran de 30 ans tentera de transformer cette finition en une série de victoires à 145 livres, mais cela peut être plus facile à dire qu’à faire étant donné que Griffin perdait ce combat jusqu’à la soumission.

