Soumission Underground 11 Résultats et faits saillants

Le Submission Underground de Chael Sonnen était de retour ce dimanche à Portland pour le SUG 11.

Submission Underground 11 devait initialement voir Gordon Ryan et Craig Jones comme une équipe d’étiquettes alors que Sonnen mettait en place un défi de 25 000 $ pour deux hommes qui pourraient les battre. Vinny Magalhaes et Kyle Boehm ont rapidement relevé le défi. Pourtant, Ryan a dû se retirer avec une blessure et a été remplacé par Nick Rodriguez.

Également sur la carte était Al Iaquinta contre Mike Perry. C’était la première fois que Iaquinta ou Perry luttaient en SUG.

Dans la carrière de MMA d’Iaquinta, il vient de perdre une décision face à Dan Hooker pour prolonger sa séquence de défaites à deux, après avoir perdu contre Donald Cerrone à l’UFC Ottawa. Iaquinta n’a disputé que 2-3 buts lors de ses cinq derniers matchs, y compris la lutte contre Khabib Nurmagomedov avec un préavis d’un jour pour le titre léger des promotions.

Mike Perry, quant à lui, vient de s’incliner face à Geoff Neal, qui a prolongé sa séquence de défaites à deux après avoir perdu contre Vicente Luque par décision partagée. Le favori des fans a récemment fait allusion à un passage au poids léger, alors ce match de lutte contre Iaquinta est peut-être un signe de choses à venir.

L’oncle @ChaelSonnen a un appel à faire… # SUG11 @ PlatinumPerry vs @ALIAQUINTA à 155 n’importe qui? pic.twitter.com/xBEWsIKhwG

– UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) 24 février 2020

La femme de Perry, Danielle, Jake Shields et Austin Vanderford, était également sur Submission Underground 11.

Carte principale

Vinny Magalhaes et Kyle Boehm ont battu. Craig Jones et Nick Rodriguez via le temps d’évasion le plus rapide

Richie Martinez bat. Jake Shields via Armbar à 0:08 du tour supplémentaire 2

LE CROQUE-MITAINE!!! # SUG11 👆👌 pic.twitter.com/lkiNdMOSO8

– UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) 24 février 2020

Mike Perry bat. Al Iaquinta via le temps d’évasion le plus rapide

Aucune grève autorisée… # SUG11 pic.twitter.com/3sh7UKiUIk

– UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) 24 février 2020

Il est allé en prolongation, et @ALIAQUINTA a presque terminé ce brassard de troisième ronde, mais @PlatinumPerry a pu se dégager librement et remporter une victoire via le temps d’échappement au # SUG11 (via @SUG_Grappling).

Découvrez l’événement complet sur @UFCFightPass. pic.twitter.com/pFjH76K5PL

– MMA Junkie (@MMAjunkie) 24 février 2020

Austin Vanderford bat. Micah Brakefield via Arm Triangle à 1:15 des heures supplémentaires round 1

C’était une victoire de soumission pour Austin Vanderford de @ BellatorMMA (@ austinv170mma) au # SUG11, mais cela n’est pas venu sans controverse. Aurait-il dû être considéré comme une évasion?

Résultats complets # SUG11: https://t.co/wlIo5m39xK pic.twitter.com/OIvmB92dR7

– MMA Junkie (@MMAjunkie) 24 février 2020

Undercard

Alex Larmey bat. Andrew Marshal via le temps d’évasion le plus rapide

Frank Rosenthal bat. Brent Smith via un crochet au talon à 0:17 du règlement

Samantha Bonilla bat. Danielle Perry via guillotine en prolongation ronde 1

Danielle “The Platinum Princess” Perry fait ses débuts @SUG_Grappling MAINTENANT! # SUG11 pic.twitter.com/z7Zacnkhm1

– UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) 23 février 2020

Joe Baize bat. Clay Davidson via un crochet de talon inversé à 1:11 du règlement

Andrew Gundlach bat. Logan Skinner via un étranglement à 4:42 du règlement

Andrew Sidelinger bat. Scott Jutras via armbar à 0:13 en prolongation ronde 1

Êtes-vous surpris par l’un de ces résultats?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 31/02/2020.