Spike Carlyle pense qu’il est un mauvais match pour Aalon Cruz

VIRGINIA BEACH, Va. – Spike Carlyle abandonne peut-être un peu de hauteur et de portée, mais pense que son prochain match jouera en sa faveur.

Carlyle (8-1 MMA) fera ses débuts promotionnels samedi à l’UFC sur ESPN + 27 à Norfolk, en Virginie, contre son collègue débutant et vainqueur du contrat Contender Series de Dana White Aalon Cruz (8-2 MMA).

Cruz a obtenu son contrat avec l’UFC avec un genou volant dévastateur. Mais Carlyle, qui est connu pour son style agressif et son taux de finition élevé, est convaincu que stylistiquement, il aura le dessus.

“Aalon est grand, rangé, et j’ai regardé quelques images de sa dernière défaite (et) d’une autre victoire, alors je l’ai étudié”, a déclaré Carlyle. «De toute évidence, lors de son dernier combat, il a surtout frappé. Mais je sais qu’il est aussi à l’aise pour aller au sol. Malheureusement, c’est un affrontement terrible pour lui et vous verrez pourquoi samedi soir. »

Connu pour ses débrayages divertissants, Carlyle, qui a passé du temps à Treigning Lab et à Kings MMA en Californie, aime présenter un spectacle à l’intérieur et à l’extérieur de la cage. Ses finitions sont venues à la fois sur les pieds et sur le sol, montrant qu’il est à l’aise où que le combat aille.

Samedi soir, Carlyle est prête à se présenter aux masses.

“Je suis l’Alpha Ginger. J’ai été un artiste martial toute ma vie », a déclaré Carlyle. “Je pense que je représente tous les aspects du jeu de combat, ce qui signifie que je ne crois pas que je suis juste un artiste martial ou simplement un combattant, juste un athlète – mais je suis la manifestation complète de chacun d’eux.”

