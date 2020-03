Spike Carlyle prêt à se battre à l’UFC 248 après la colère d’Aalon Cruz

NORFOLK, Virginie – Spike Carlyle a battu Aalon Cruz avec un TKO de premier tour samedi sur la carte préliminaire à l’UFC sur ESPN + 27 à Norfolk, en Virginie.

Jetez un œil à l’intérieur du combat avec Carlyle, qui a bouleversé Cruz près de 2-1, favori des Cruz, lors des débuts des deux combattants à l’UFC.

Résultat: Spike Carlyle bat. Aalon Cruz via TKO (coups de poing) – Tour 1, 1:25

Enregistrements mis à jour: Carlyle (9-1 MMA, 1-0 UFC), Cruz (8-3 MMA, 0-1 UFC)

Statistique clé: Carlyle est venu à Cruz de la cloche d’ouverture et l’a dépassé 29-2 pour obtenir la victoire rapide.

Carlyle sur le moment clé du combat

«L’arrivée est arrivée tôt, mais je suis connu pour ça. Je suis un débutant rapide et je l’ai terminé avec un point d’exclamation. J’en suis heureux et j’espère que j’en serai récompensé. “

Carlyle fait ses débuts à l’UFC

«Quelle expérience formidable cela a été. L’UFC a pris grand soin de moi. Je suis tellement contente d’être ici et je me suis bien éclaté aujourd’hui … Ce combat n’est pas différent – l’octogone ou toute autre promotion dans laquelle j’ai participé. C’est un combat. Je fais ça depuis l’utérus. “

Carlyle sur ce qu’il veut ensuite

“J’ai hâte de me battre sur une carte principale et de vraiment obtenir toute la force et profiter de cette énergie. Je pense que ma suspension est de six ou sept jours, alors mettez-moi à Vegas la semaine prochaine. Je plaisante – mais peut-être. Si je peux réduire le poids, je suis prêt à partir chaque fois. Tout semble parfait. Je vais de mieux en mieux et j’entre dans mon apogée. “

Pour en savoir plus sur Carlyle, regardez la vidéo de l’interview complète d’après-combat ci-dessus.

.