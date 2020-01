Stamp Fairtex vise à impressionner à Bangkok

Le timbre Fairtex n’est peut-être pas nécessairement un nom familier aux États-Unis, mais la jeune femme de 22 ans de Pattaya est une star dans sa Thaïlande natale, et elle vise une réalisation historique en tant qu’athlète du championnat ONE.

Fairtex (3-0) a explosé sur la scène asiatique en tant que concurrent de Rich Franklin ONE Warrior Series, une tournée de découverte de talents qui évalue les perspectives non découvertes à travers la région, puis les oppose dans des affrontements en tête-à-tête avec le gagnant gagnant un contrat pour participer à l’alignement principal du championnat ONE.

La frappe de haut niveau du muay thaï de Fairtex s’est immédiatement démarquée de Franklin, qui l’a lancée dans son premier combat de règles MMA contre l’espoir indien Rashi Shinde. Dix-neuf secondes et un coup de tête spectaculaire plus tard, Fairtex était un combattant ONE Championship.

Elle a débuté sa carrière sur la grande scène en concourant dans la série à base de ONE, la Super Série, alors qu’elle se battait pour et remportait le titre de kickboxing de poids atomique ONE. Elle est ensuite revenue à ses racines de muay thaï et a remporté le titre de muay thaï de poids atomique ONE pour devenir la première championne de deux sports de ONE. Maintenant, la starlette thaïlandaise cherche à refaire l’histoire en gravissant les échelons du MMA de la promotion et en se lançant un défi pour le titre ONE MMA de poids atomique.

Ce voyage se poursuit vendredi à Bangkok, en Thaïlande, au «ONE Championship 106: A New Tomorrow» lorsque Fairtex affrontera l’Inde Puja Tomar lors du combat MMA de la soirée à l’Impact Arena.

Tomar (4-3) a décroché la plus grande victoire de sa carrière en janvier dernier lorsqu’elle a battu la prétendante indonésienne Priscilla Hertati Lumban Gaol à «ONE: Eternal Glory». Et, après un an qui l’a vue concourir une fois de plus – en compétition de muay thaï – «The Cyclone» tentera de faire dérailler le train hype Fairtex.

Mais Fairtex a semblé plus accomplie à chaque apparition à ce jour et, après avoir remporté deux victoires consécutives contre Asha Roka et Bi Nguyen en 2019, elle tentera d’enregistrer sa troisième victoire consécutive en MMA en battant Tomar à domicile.

Un ancien as du «TUF» vise un coup du chapeau des KO

Rejoindre Fairtex et Tomar sur la carte principale à Bangkok est un visage familier pour les fans inconditionnels de l’UFC. “The Ultimate Fighter” Saison 22 et Thanh Le, le concurrent de la série Contender de Dana White, affrontent le champion japonais de poids plume Shooto Ryogo Takahashi dans un match léger.

La frappe clinique de Le l’a vu remporter des victoires d’arrêt à la fois dans “TUF” et dans la série Contender, mais il n’a pas eu la chance de montrer ses prouesses frappantes à l’intérieur de l’octogone de l’UFC. Mais la perte de l’UFC a été le gain de ONE, l’ancien champion intérimaire des poids plumes de la LFA étant arrivé en Asie en 2019.

Le (10-2) a amidonné le prétendu poids plume Yusup Saadulaev avec un genou lors de ses débuts promotionnels à “ONE: For Honor” en mai, puis a battu cette performance avec un abandon d’un frappeur alors qu’il terminait l’ancien champion poids léger ONE Kotetsu Boku à ” ONE: Dreams of Gold »en août. Il affronte maintenant Takahashi (13-3) dans un combat qui pourrait propulser le vainqueur dans l’orbite de l’actuel champion poids plume de ONE, Christian Lee.

La carte préliminaire à Bangkok mettra en vedette les débuts au championnat ONE de l’ancien combattant du CFFC Joey Pierotti, qui affrontera le dangereux russe Raimond Magomedaliev dans un combat de poids welter.

Magomedaliev (5-1) a perdu son record invaincu lors de ses débuts avec ONE alors qu’il abandonnait une décision unanime au candidat à la hausse James Nakashima lors de “ONE: Conquest of Champions” en novembre, et cherchera à remettre les choses en ordre à Bangkok contre Pierotti (12 -1), qui n’a pas perdu depuis une perte de soumission en 2018 face à l’actuel UFC – et au vainqueur du MMA Junkie Upset of the Year 2019 – Tristan Connelly. Onze des 12 victoires en carrière de Pierotti se sont rapprochées, avec six victoires par KO et cinq par soumission.

La carte complète de 12 combats pour Bangkok comprend six affrontements MMA, un concours de kickboxing et cinq combats de muay thaï, y compris l’événement principal, alors que le champion thaïlandais de muay thaïlandais ONE flyweight, Rodtang Jitmuangnon, affronte l’homme qu’il a vaincu pour remporter la ceinture en dernier. année, l’Anglais Jonathan Haggerty.

La carte MMA complète pour «ONE Championship 106: A New Tomorrow» comprend:

CARTE PRINCIPALE

Stamp Fairtex contre Puja Tomar

Thanh Le contre Ryogo Takahashi

CARTE PRELIMINAIRE

Raimond Magomedaliev contre Joey Pierotti

Ma Jia Wen contre Shinechagtga Zoltsetseg

Maira Mazar contre Ayaka Miura

Yohan Mulia Legowo contre Roel Rosauro

.