Staph Attack? Vid of Israel Adesanya inquiète les fans avant l’UFC 248

Nous ne sommes qu’à quelques jours de l’UFC 248 et avec lui un affrontement monumental entre l’étoile montante et le champion des poids moyens de l’UFC, Israel Adesanya, et un Yoel Romero, largement reconnu comme le mec le plus effrayant de la division des 185 livres. Des promos sans fin nous ont martelé dans la tête que Yoel est forgé à partir d’acier pur et que chaque combat contre lui coûte à ses concurrents plusieurs années de leur vie. Mais non seulement Adesanya était prêt à affronter Romero, il l’exigeait au nom de son héritage!

Ne dites jamais que “Stylebender” n’est pas à la hauteur d’un défi difficile.

Ce défi peut être encore accru dans sa difficulté si la dernière spéculation haletante sur les interwebs s’avère être vraie. L’utilisateur de Twitter FullContactMTWF partage avec nous un clip d’une récente vidéo avec Israël Adesanya où il révèle une bosse / coupure / éruption cutanée inquiétante sur son avant-bras. Regarde:

Est-ce du staphylocoque? Difficile à dire compte tenu de la qualité vidéo des déchets que Twitter a tendance à servir. Voici l’interview originale de Combat TV mise en ligne le 29 février:

Et maintenant, des captures d’écran:

N’attendez pas de réponse directe de l’équipe Adesanya qu’après le combat, pour le meilleur ou pour le pire. On dirait que ça pourrait être du staphylocoque, mais qui sait. Si c’est le cas, cela pourrait être mineur, ce pourrait être majeur, ce pourrait être à son début ou déjà en train de se terminer. Il peut s’agir d’une éruption cutanée ou d’une coupure ou d’une bosse innocente ou de TOUT.

S’il s’agit de staphylocoque, il semble que l’UFC et la Commission sportive du Nevada soient assez à l’aise de laisser les combattants s’affronter de toute façon, nous ne nous inquiéterions donc pas de l’annulation du combat par les officiels. Mais les antibiotiques nécessaires pour le traiter sont connus pour saper l’énergie. Cela n’aidera certainement pas Adesanya à gérer le train costaud qui se présente sous la forme de Yoel Romero. Ce serait en revanche une victoire pour Adesanya d’autant plus impressionnante.