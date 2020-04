Stefan Struve incertain du plan international de l’UFC post-coronavirus

Le monde MMA attend dans l’espoir que le sport rebondisse une fois que la nouvelle pandémie de coronavirus s’est apaisée. Mais un combattant de l’UFC garde ses attentes basses concernant un combat potentiel sur son sol fin 2020.

S’adressant au podcast Epic MMA aux Pays-Bas, le poids lourd hollandais de l’UFC Stefan Struve a déclaré qu’il pensait que la promotion avait des plans pour un événement dans son pays d’origine, mais a admis qu’il n’était pas sûr qu’il revienne au calendrier lorsque le MMA se remettra finalement sur pied. .

“J’étais en pourparlers avec l’UFC cet été, mais je ne pense pas que cela va continuer”, a déclaré Struve (via la traduction de Giovanni Tjin d’Epic MMA). “L’UFC prévoyait de venir en Europe cet été, mais je ne pense pas qu’ils iront maintenant à l’étranger.”

L’UFC a organisé deux événements aux Pays-Bas dans le passé, tous deux à Rotterdam, mais Struve (29-12 MMA, 13-10 UFC) a laissé entendre que la promotion envisageait une ville différente avant que le coronavirus ne jette tous leurs plans en l’air. .

«Eh bien, ils regardaient les Pays-Bas. Je ne peux pas en dire plus que cela », a-t-il déclaré. «Je ne sais pas non plus lequel de ces plans se poursuivra (post-coronavirus). Ils voulaient aller dans une autre ville (néerlandaise) pour les deux dernières fois. Cela sonnait vraiment bien, mais nous pouvons probablement le barrer. »

.