Stephan Bonnar espère décrocher un accord de streaming UFC Fight Pass pour NSC

Stephan Bonnar a peut-être fini de se battre dans une cage, mais il se bat toujours pour d’autres choses dans le monde MMA.

Le Temple de la renommée de l’UFC et finaliste de la première saison de «The Ultimate Fighter» veut obtenir un accord de streaming UFC Fight Pass pour North Star Combat – une promotion MMA basée au Minnesota. Bonnar a été nommé président de la promotion plus tôt cette année.

Bonnar espère que les dirigeants de l’UFC Fight Pass ajouteront North Star Combat à la liste des promotions à travers le monde qui utilisent la plateforme de streaming pour présenter leurs événements en direct.

“Jusqu’à présent, nous avons été rejetés (par l’UFC), mais ils ont dit de continuer à travailler sur notre produit et peut-être que nous vous reconsidérerons, et nous avons fait quelques améliorations, alors j’espère qu’ils reconsidéreront”, Bonnar a déclaré MMA Junkie.

North Star Combat accueille des combats amateurs et professionnels, mais Bonnar dit que l’objectif de la promotion est de devenir pleinement professionnel à l’avenir.

Diriger une promotion régionale a ses nombreux défis, mais Bonnar dit que l’exposition reste en haut de la liste – et c’est quelque chose que Bonnar pense qu’un accord UFC Fight Pass pourrait changer.

“Le plus grand défi est probablement de se faire connaître”, a déclaré Bonnar. “Donc, essayer de faire sortir Forrest (Griffin) et d’appeler les combats avec moi – je l’ai eu dans l’émission The Real MMA – et il n’allait pas pouvoir le faire parce qu’il devait se rendre en Chine, mais les plans ont modifié.

J’espère donc que nous le ferons monter, mais nous aimerions obtenir l’UFC Fight Pass. Vous pensez qu’après tout le mérite de moi et de son combat, et l’impact que cela a eu sur l’entreprise, je pense que je devrais pouvoir obtenir sur Fight Pass.

«C’est un bon spectacle. Nous avons une excellente équipe de production, un look de premier ordre et des culs dans les sièges, en bout de ligne. Nous avons un marché là-bas, donc c’est un bon spectacle; Je ne vois pas pourquoi pas.”

Le prochain spectacle de North Star Combat est actuellement prévu pour le 27 juin au Norther Lights Casino à Walker, Minn. C’est le 14e événement de la promotion.

.