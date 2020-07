Stephanie Vaquer raconte la difficulté de l’essai avec la WWE en 2018

Entretien avec Stephanie Vaquer

La talentueuse lutteuse Stephanie Vaquer était dans une interview avec Andrea Abigail de Lucha Noticias et a partagé entre de nombreux sujets intéressants la difficulté de l’essai latino-américain de la WWE auquel elle a pu participer.

«J’ai fait un essai en 2018 et c’était super difficile, je pensais que ça allait être un peu plus de lutte, de comédie ou de spectacle, de gestion de scène ou quelque chose comme ça, mais c’était très difficile dans le sens où c’était beaucoup de condition, donc c’était assez une pression bon, car à la fin de la journée, c’était un test et je devais être très conscient de tout ce que je faisais, et c’était une très belle expérience mais c’était beaucoup plus difficile que je ne le pensais, j’étais vraiment fatigué et épuisé. «

Annonces :

Nous savons que la WWE est une entreprise de lutte basée sur le divertissement, mais l’essai s’est avéré être beaucoup plus physique que Stephanie ne le pensait, alors elle a partagé avec nous quelques détails de ces jours intenses.

«On s’entraînait 3 heures le matin, 3 heures l’après-midi, chaque jour il fallait monter une colline, puis ça finit et il fallait faire plus d’exercice, à la fin de l’essai nous devions nous battre à huis clos, donc si c’était stressant , mais en même temps c’était très bien parce que quand j’ai fini et dit « je pourrais le finir », vu que beaucoup ne pouvaient pas le faire, c’était comme « wao, si je le pouvais, c’était très difficile mais je pouvais le faire », donc j’en ai un très belle expérience ”.

Malgré l’intensité de l’expérience, notre journaliste lui a demandé si elle recommencerait, pour réessayer une opportunité à la WWE.

« Oui, je pense que oui, en fait, au Chili, ils voulaient créer un centre de performance latino-américain, je ne sais pas si cela existe toujours, à cause du COVID-19 et tout ça, les problèmes étaient compliqués, mais si je le souhaite, le défi Qu’est-ce que ce test représente? Je sais que beaucoup pensent que c’est plus facile, mais s’ils me disent « il faut recommencer », je le referais.

Stéphanie est chilienne, mais elle a choisi le Mexique comme école et comme foyer et elle a réussi à merveille dans sa jeune carrière. Nous vous invitons à voir l’interview complète sur notre compte Instagram et à être au courant de tous nos rapports.

Se joindre à Fight News! Les meilleures informations sur la lutte, AEW et WWE en espagnol

Merci pour plus d’un million et demi de lecteurs par mois

La meilleure façon de profiter de notre contenu est de suivre notre source dans Google Actualités, pour être au courant des dernières mises à jour, résultats, analyses et rumeurs de la lutte libre nationale et internationale.

Partagez avec nous sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Nous essayons de répondre à tous les messages. Profitez des meilleures vidéos sur notre chaîne YouTube, avec plus de 40 000 abonnés.