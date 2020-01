Stephen A. Smith déchire la performance “atroce” de Donald Cerrone sur l’UFC 246

Stephen A. Smith ne fait généralement pas partie de la couverture UFC d’ESPN, mais l’événement de samedi était différent.

L’UFC 246 a présenté le retour de Conor McGregor, donc Smith, l’un des frappeurs lourds d’ESPN, a été amené pour l’occasion spéciale. Après que McGregor (22-4 MMA, 10-2 UFC) ait détruit Donald Cerrone en seulement 40 secondes, Smith a pesé sur l’émission d’après-combat ESPN + avec Michael Bisping, Chael Sonnen et Jon Anik.

Dans son analyse d’ouverture de l’événement principal, Smith a choisi de ne pas louer la performance de McGregor. Au lieu de cela, il a critiqué Cerrone (36-14 MMA, 23-11 UFC) et l’effort qu’il a donné au moment de se battre.

“Je suis assez dégoûté”, a déclaré Smith. “Permettez-moi d’être très, très clair: je suis honoré d’être ici avec vous. Je suis un spectateur qui regarde le sport. Je m’attendais à voir plus de 40 secondes. Je prédis que McGregor allait gagner ce combat en deux manches. Je pensais qu’il le sortirait.

“Voici l’affaire: 15 secondes plus tard,” Cowboy “Cerrone a été fait. Il a été frappé avec ces épaules dans le corps à corps, et il a fini. On dirait qu’il a abandonné. Ce n’était qu’une performance atroce de sa part. »

De là, Smith a admis qu’il regarde à travers la vitre extérieure lorsqu’il s’agit de MMA. Cependant, il a continué à fournir une analyse citant sa déception de voir McGregor seulement frappé avec “un coup de pied dans la jambe, et c’est tout.”

Lorsqu’il fut temps pour Smith de donner des pensées secondaires, il retourna en boucle vers Cerrone. Malgré la stature de Cerrone en tant que leader des combats, des finitions et des bonus, Smith a proclamé que Cerrone était «au-dessus de sa tête».

“Vous connaissez la différence entre un combattant qui est calme, cool, rassemblé et prêt pour la pression, et il est pesé par quelqu’un qui est clairement au-dessus de leur tête”, a déclaré Smith. “Quand on regarde‘ Cowboy ’Cerrone, ce n’était pas un gars qui était prêt à se battre ce soir. Nous savions que Conor allait être préparé.

«Nous savions que Conor allait être prêt. Nous nous sommes demandé s’il le retirerait tôt ou non. De toute évidence, au fur et à mesure que le combat continue, ‘Cowboy’ Cerrone est le gars le plus gros et le plus fort – soi-disant. Qu’il soit blessé en 15 secondes, s’éloigne du corps à corps et laisse toujours Conor lui revenir? Allons. Tu es plus intelligent que ça, sauf pour ce soir. “

L’UFC 246 a eu lieu samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale a été diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

